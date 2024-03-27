Мрія російського диктатора: на що розраховує Путін розмірковуючи про війну із НАТО

Коли Путін замислюється про напад на країни НАТО, він сподівається, що члени Альянсу не відреагують. Втім, міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що НАТО буде захищати кожен метр землі союзників.

Раніше президент Латвії Едгарс Рінкевичс вже закликав європейські країни почати підготовку до можливого зіткнення з Росією. Тоді він зазначив, що мовиться про ймовірне повернення військового призову для збільшення чисельності особового складу збройних сил.

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Альянс має бути готовим до нападу Росії

Дуже важливо розуміти: якщо Путін атакує будь-яку країну – Естонію, Латвію, Румунію чи Болгарію – то він атакує НАТО. Тож це означає, що він вступає у війну з НАТО,

– зазначив міністр Естонії.

Він також додав, що ціль Путіна в Україні – не лише захоплення нових територій, а й приниження Заходу, щоб в майбутньому показати, який той слабкий і не впорався із захистом.

"І таку саму мету він переслідує, коли замислюється про напад на якусь із країн НАТО. Він, звісно, сподівається, що Альянс не відреагує. Але я впевнений, що НАТО відреагує", – додав Певкур.

Він також зазначив, що члени Альянсу повинні бути готовими до цього та зробити все, що в їх силах, щоб цього не сталося.

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