Мрія російського диктатора: на що розраховує Путін розмірковуючи про війну із НАТО
Джерело:NV
Коли Путін замислюється про напад на країни НАТО, він сподівається, що члени Альянсу не відреагують. Втім, міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що НАТО буде захищати кожен метр землі союзників.
Раніше президент Латвії Едгарс Рінкевичс вже закликав європейські країни почати підготовку до можливого зіткнення з Росією. Тоді він зазначив, що мовиться про ймовірне повернення військового призову для збільшення чисельності особового складу збройних сил.
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Альянс має бути готовим до нападу Росії
Дуже важливо розуміти: якщо Путін атакує будь-яку країну – Естонію, Латвію, Румунію чи Болгарію – то він атакує НАТО. Тож це означає, що він вступає у війну з НАТО,
– зазначив міністр Естонії.
Він також додав, що ціль Путіна в Україні – не лише захоплення нових територій, а й приниження Заходу, щоб в майбутньому показати, який той слабкий і не впорався із захистом.
"І таку саму мету він переслідує, коли замислюється про напад на якусь із країн НАТО. Він, звісно, сподівається, що Альянс не відреагує. Але я впевнений, що НАТО відреагує", – додав Певкур.
Він також зазначив, що члени Альянсу повинні бути готовими до цього та зробити все, що в їх силах, щоб цього не сталося.
Путін готується до війни з НАТО: останні новини
- Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували підготовку Росії до війни. Там зазначають, що спроби стабілізувати економіку та перебудувати її до військових потреб, ймовірно, свідчать також і про внутрішні процеси підготовки до широкомасштабної війни з Північноатлантичним Альянсом.
- Раніше про подібні спостереження заявляв президент Польщі Анджей Дуда. На його думку, Європа має ще два – три роки. Дуда також закликав США продовжувати підтримувати Україну, адже якщо програє Україна, то мова буде іти не про фінансове становище Америка, а про безпосередню участь країни у війні.
- Втім, прем'єрка Естонії Кая Каллас вважає, що Путін боїться війни із НАТО. На її думку, усі погрози російського диктатора – це своєрідна пастка самостримування, бо "якщо ми боїмося, то ми починаємо стримувати себе, а це саме те, чого прагне Путін".