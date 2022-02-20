Росія планує найбільшу війну в Європі з часів Другої світової, – Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії вчергове прокоментував загрозу можливого повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Борис Джонсон навіть навів історичну аналогію.

Британський прем'єр вважає, що нинішня ситуація навколо України є масштабною. Нова атака, яку хоче розпочати Кремль, може стати найбільшою в Європі після Другої світової війни.

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"План, який ми бачимо, передбачає щось таке, що може стати найбільшою війною в Європі з 1945 року лише з погляду масштабів", – наголосив Джонсон.

Вторгнення можливе з Білорусі, – прем'єр Британії

Також британський політик і застеріг щодо можливої атаки росіян не лише з Донеччини та Луганщини, але й інших територій. "Треба дивитися не просто на вторгнення зі сходу через Донбас, але згідно з розвідданими, які ми бачимо, воно йде і з півночі – з Білорусі", – підкреслив він.

З'явились нові фото російської техніки біля кордонів України. На світлинах видно, що на північний захід Білорусі прибули щонайменше 50 гелікоптерів, а ще близько 20 – на території самої Росії.

За спостереженнями прем'єра Великої Британії, ймовірна повномасштабна атака Кремля несе чималі жертви як із боку українців, так із боку росіян.

Багато людей мають розуміти, яку величезну ціну це може спричинити з погляду людських життів,

– зауважив Джонсон.

Останні заяви Джонсона про Україну: коротко

Борис Джонсон потужно підтримав Україну в протистоянні з Росією на конференції у Мюнхені. За його словами, країна-агресорка ризикує втратити все, якщо піде в наступ, а "російські матері плакатимуть за своїми синами".

Також прем'єр-міністр Великої Британії неодноразово закликав Захід до єдності у питанні України. "Є шанс уникнути непотрібного кровопролиття, але для цього потрібна демонстрація західної солідарності", – казав він.

Коментував британський політик і обстріл дитсадка у селищі Станиця Луганська, що на Донбасі. Джонсон зауважив, що це "операція під чужим прапором", яка спрямована на дискредитацію українців.

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