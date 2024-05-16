Ешелони техніки з Росії до Білорусі: яку операцію може планувати ворог
Спільнота залізничників Білорусі повідомила про те, що Росія знову планує перекинути свою військову техніку до їхньої країни. Такі дії окупантів є "тривожними" операціями.
Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що вторгнення з Білорусі не буде. Алєксандр Лукашенко буде спробувати відмовити Путіна, адже в іншому разі буде загроза для білоруських НПЗ.
Дивіться також Одразу після повернення з Москви: які перестановки влаштував Лукашенко
Яку операцію планує ворог
За словами Світана, загрози щодо наступальних дій росіян в Чернігівську область немає. Однак ворог може погрожувати зі сторони Білорусі для того, аби Україна розтягла свої резерви, які є, наприклад, в Донецькій області по додатковій лінії фронту.
На Харків вони змусили нас перекинути резерви, така ж сама картина буде найближчим часом біля Сум. Саме такі "тривожні" операції росіяни можуть планувати на кордоні України з Білоруссю,
– зауважив військовий експерт.
Білорусь тривожать такі плани Кремля
Варто зазначити, що в росіян є проблема. Алєксандр Лукашенко, на думку Світана, розуміє, що якщо з Білорусі будуть "косі погляди" на Україну, це буде загрозою для білоруських основних об'єктів з боку нашої країни.
Це нафтопереробні заводи, які виготовляють дизель, для російської армії, до речі, теж, Мозорський НПЗ, "Нафтан" і т.д., до яких ми дістаємо,
– зазначив військовий експерт.
Світан пояснив, що для Лукашенка знищення цих об'єктів буде болючою подією, адже вони збагачують його "кишені". Для України ж ці заводи стануть легальними воєнними цілями, які будуть знищені, як тільки, з Білорусі буде вторгнення.
Лукашенко "триста раз подумає, подзвонить Сі Цзіньпіну з проханням втихомирити Путіна" для того, щоб він не підставляв Білорусь під удар українських військових,
– додав військовий експерт.
Політика Білорусі: останні новини
- Білоруси після погроз Заходу ядерною зброєю Росії теж вирішили здійснити "перевірку" ядерної зброї. У рамках запланованого заходу білоруси планують перебазувати частину сил та засобів авіації на запасний аеродром. З наступним перебазуванням технічного складу посібники окупантів планують відпрацювати підготовку до застосування нестратегічної ядерної зброї.
- В Євросоюзі готують 14-й пакет санкцій проти Росії. Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський повідомив, що його країна виступає за те, аби під обмеження також потрапили білоруські компанії та фізичні особи.
- Керівник Служби держбезпеки Білорусі Іван Тертель заявив, що з території Литви летіли безпілотники на Мінськ. За даними російських ЗМІ глава КГБ заявив, що його служба у співпраці з іншими силовиками в результаті "гострих чекістських заходів" зірвала атаку. Жодних доказів Білорусь не змогла надати.