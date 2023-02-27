Росія накопичує сили на сході: військовий сказав, коли чекати найбільшого удару

Східний напрямок для росіян є принциповим, це чи не єдиний спосіб показати своєму суспільству, що хоч якісь цілі так званої СВО можуть бути досягнуті. Росіяни можуть спробувати здійснити потужну атаку навесні, коли стабілізуються погодні умови

Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник СБУ, народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко. Він вважає, що росіяни дочекаються сприятливіших погодних умов і спробують пришвидшити свій наступ на сході.

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Костенко згадав інформацію від українського військово-політичного керівництва, що росіяни мають наказ до 31 березня вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Тому зараз вони активізувалися в тому напрямку і намагаються створити умови, аби посунути українські війська.

Ситуація напружена, вони перекидають резерви, збільшують свої угруповання,

– додав мовець.

Навесні можлива нова посилена атака

Костенко припустив, що росіяни хочуть вдарити на повну міць як тільки з'являться сприятливі погодні умови для ведення бойових дій, коли можна буде ширше розвертатися на оперативному просторі і не залежати від пропускних можливостей доріг.

За словами полковника СБУ, Росія почне діяти активніше, коли настане період більш сухої погоди. Орієнтовно кінець березня – середина квітня.

Вони намагатимуться діяти більшими силами, використовувати всі свої можливі ресурси і всю свою боєздатність, для того, щоб досягти своїх цілей, і я вважаю, що це ще попереду,

– наголосив нардеп.

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