Є дві версії, що відбувається, – політтехнолог про ядерну зброю в Білорусі

Владімір Путін хоче розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. У білоруському МЗС заявили нібито це для "захисту" й нічого не порушуватимуть, якщо доступ до управління матиме лише Росія. Це цілком очікувана реакція Білорусі.

Водночас виникає питання, від кого Білорусь зібралася захищатися, якщо не матиме доступу до управляння нуклеарним озброєнням. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Білорусь є військовою базою Росії

У такий спосіб Білорусь вкотре підтвердила свою несамостійність і підкреслила, що є військовою базою Росії. Крім того, в Кремлі оптимістично заявили, що завершать будівництво бункера для зберігання ядерних зарядів до липня 2023 року.

Однак це не відповідає дійсності. Крім того, Сполучені Штати заявили, що наразі не бачать ознак переміщення ядерної зброї на територію Білорусі.

"Лукашенко вкотре намагається "продати", зокрема і своєму народу, що це буде додатковий захист. Насправді ж це буде додаткова загроза. Вже анонсовані нові санкції проти Лукашенка та його оточення. Якщо нові санкції торкнуться промисловості, то негативно вплинуть і на пересічних білорусів", – сказав політтехнолог.

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Є 2 версії щодо розміщення нуклеарної зброї у Білорусі

Існує дві версії, що відбувається з розміщенням ядерної зброї,

– розповів політтехнолог.

За його словами, вони наступні:

розміщення ядерної зброї на території Білорусі було погоджено між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і російським диктатором Владіміром Путіним. Так, ядерні погрози очільника Кремля розпочалася після візиту Сі до Москви;

Тизенгаузен припустив, що у такий спосіб Сі прагне спонукати лідерів європейських країн та США пожвавити дискусію з Китаєм та розв'язати свої економічні питання.

Путін розпочав самостійну гру.

"Друга версія взагалі підриває позицію Китаю як впливового посередника між Росією та європейськими державами", – зазначив політтехнолог.

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