У РНБО попередили, що Росія може організувати теракт в Москві, щоб звинуватити Україну

Російські пропагандисти повідомили, що у Москві посилено заходи безпеки на тлі нібито можливих загроз. У Центрі протидії дезінформації попередили про нові можливі терористичні дії ворога.

Так, ворог навмисне може влаштувати теракт у Москві, щоб звинуватити у цьому нашу державу. Це може відбутися на тлі успішних дій ЗСУ у Курській області країни-агресорки.

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Росія може готувати новий теракт у Москві

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони – лейтинант Андрій Коваленко повідомив, що Росія не може знайти приводів, щоб звинуватити Україну у воєнних злочинах, бо їх нема.

Саме тому Росія цілком може організувати теракт в Москві, як це вже робилося в "Крокусі", щоб спробувати звинуватити Україну в тероризмі і тиснути на наших союзників,

– написав глава ЦПД.

Варто зазначити, що раніше російські пропагандисти писали, що у Москві ведеться постійний моніторинг загроз, зокрема з можливим проникненням диверсійних груп у Москву та Московську область. За словами джерел, поліцейські попереджені про можливі спроби заволодіти їхньою зброєю. Також посилено охорону території в центрі та навколо Кремля.

До речі, Коваленко попереджав, що Росія може також вдатися до провокації з жертвами і у Курській області. Це може статися на тлі того, що російська пропаганда почала активно продукувати фейки щодо нібито планів Сил оборони України використати заборонене озброєння. Хоча насправді українські військові не використовують забороненого озброєння, діють цивілізовано і захищають цивільних росіян у Курській області від російських обстрілів.

Якою була трагедія у "Крокус Сіті Хол"