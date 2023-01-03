Росія планує тривалу атаку дронами: у Повітряних силах оцінили можливості ворога

Росія у 2023 році продовжить вдаватися до своєї тактики атак дронами. Про це, зокрема попереджав і президент України Володимир Зеленський.

Деталі розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Він зазначив, що за останні 2 доби наші захисники збили 84 безпілотники.

Важливо У Повітряних силах розповіли, з яких напрямків найчастіше атакують росіяни

Ігнат підтвердив, що ці 2 дні були важкими. Спрогнозувати, на скільки ще атак у Росії є безпілотники, дуже важко. Адже Іран та Росію розділяють Каспійське море, яким вони можуть постійно підвозити все нові і нові безпілотники.

Все залежить від поставок, тож будемо готуватися. Що робити? Дрони збиваються, як ви бачите. За дві доби – це новорічна ніч і після новорічної ночі – збито 84 дрони. 100% було збито Протиповітряною обороною. Таких результатів не досягали ще ніколи,

– зазначив Юрій Ігнат.

За словами Ігната, якщо окупанти бомбитимуть такими темпами, то нову партію у 250 дронів загарбники вже використали. Він наголосив, що Росія може підвезти наступну партію іранських безпілотників. Тому наразі Україна готується до нових масованих атак.

Що відомо про атаку дронами: головне

Російські упродовж кількох останніх днів атакували Київ іранськими дронами. На жаль, у лікарні помер потерпілий, який зазнав поранень під час атаки 31 грудня. Тож, кількість жертв російської атаки зросла до двох.

Додамо, що у ніч на 1 та 2 січня росіяни здійснили масовані атаки дронами на Київ. Так, у новорічну ніч у небі над столицею вдалося збити 32 повітряні цілі. А вже наступної ночі – 22.

В Укренерго повідомили, що минулі декілька днів були складними для наших енергетиків. Ворог знову намагався залишити українців без світла. Відновлювальні роботи вже тривають.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба попередив, що атака дронами Києва можлива і 3 січня. Він додав, що всі сили та засоби приведені у повну готовність, а всі люди перебувають на своїх місцях.