Росія планує тривалу атаку дронами: у Повітряних силах оцінили можливості ворога
Росія у 2023 році продовжить вдаватися до своєї тактики атак дронами. Про це, зокрема попереджав і президент України Володимир Зеленський.
Деталі розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Він зазначив, що за останні 2 доби наші захисники збили 84 безпілотники.
Важливо У Повітряних силах розповіли, з яких напрямків найчастіше атакують росіяни
Ігнат підтвердив, що ці 2 дні були важкими. Спрогнозувати, на скільки ще атак у Росії є безпілотники, дуже важко. Адже Іран та Росію розділяють Каспійське море, яким вони можуть постійно підвозити все нові і нові безпілотники.
Все залежить від поставок, тож будемо готуватися. Що робити? Дрони збиваються, як ви бачите. За дві доби – це новорічна ніч і після новорічної ночі – збито 84 дрони. 100% було збито Протиповітряною обороною. Таких результатів не досягали ще ніколи,
– зазначив Юрій Ігнат.
За словами Ігната, якщо окупанти бомбитимуть такими темпами, то нову партію у 250 дронів загарбники вже використали. Він наголосив, що Росія може підвезти наступну партію іранських безпілотників. Тому наразі Україна готується до нових масованих атак.
Що відомо про атаку дронами: головне
- Російські упродовж кількох останніх днів атакували Київ іранськими дронами. На жаль, у лікарні помер потерпілий, який зазнав поранень під час атаки 31 грудня. Тож, кількість жертв російської атаки зросла до двох.
- Додамо, що у ніч на 1 та 2 січня росіяни здійснили масовані атаки дронами на Київ. Так, у новорічну ніч у небі над столицею вдалося збити 32 повітряні цілі. А вже наступної ночі – 22.
- В Укренерго повідомили, що минулі декілька днів були складними для наших енергетиків. Ворог знову намагався залишити українців без світла. Відновлювальні роботи вже тривають.