Готують 7 запусків: Росія випробує міжконтинентальні балістичні ракети

Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що російська влада у 2024 році має намір провести випробування міжконтинентальних балістичних ракет. Про це розповів командир ракетних військ стратегічного призначення Росії Сергій Каракаєв.

Москва планує випробувати всього сім ракет. Мовиться, що Кремль проінформує Вашингтон про пуски мінімум за 24 години.

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Запуск міжконтинентальних балістичних ракет

У пропагандистських ЗМІ зазначають, що це значно збільшить бойові можливості військ для адекватної відповіді буцімто на передбачувані загрози для Росії.

Російський командир розповів, що плани розвитку ракетних військ стратегічного призначення Росії передбачають створення і введення у бойовий склад сучасних ракетних комплексів стратегічного призначення нового покоління з кращими характеристиками.

У 2024 році планується провести сім запусків,

– йдеться в повідомленні.

Він заявив, що будуть продовжені роботи з удосконалення можливостей маневрування і приховування угруповання рухомих ракетних комплексів.

Водночас російський командир нагадав, що під час випробувань комплексу "Авангард" з гіперзвуковим бойовим оснащенням пуски проводилися з Ясненського ракетного з'єднання в Оренбурзькій області.

В міноборони Росії також повідомили, що російські ракетні війська завантажили нову міжконтинентальну балістичну ракету в шахтову пускову установку на базі Козельська в Калузькій області, на північний захід від Москви.

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