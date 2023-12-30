Чи зможе Росія воювати ще 5 років: Мусієнко пояснив, на що розраховує Путін

Японське видання Nikkie Asia пише, що Владімір Путін розповів Сі Цзіньпіну про наміри воювати з Україною щонайменше 5 років. Усі сигнали про готовність до припинення вогню не варто сприймати "за чисту монету".

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко проаналізував 24 Каналу цю статтю. За його словами, щоб оцінити спроможність Росії воювати до 2028 року, потрібно звернути увагу на ресурсний потенціал країни-терористки.

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Чи зможе Росія воювати 5 років

"Велика помилка західних видань полягає у переоцінці. Помилка – це недооцінювання та переоцінювання. І те, і те не дає цілісно побачити картину. Звісно, можна сказати, що краще переоцінити. Проте переоцінка може зіграти й проти вас", – зазначив Мусієнко.

Переоцінюючи ворога, ви недооцінюєте власні сили, втрачаєте впевненість і зрештою програєте. Потрібно давати об'єктивну оцінку. Багато людей не бачать, що Росія втрачає ресурсну спроможність вести бойові дії швидше, ніж хтось уявляє. Ці п'ять років закінчаться протягом трьох років.

На що розраховує Путін

У вересні 2023 року міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу заявив, що так звана "СВО" продовжиться до середини 2025 року. На думку Мусієнка, він сказав правду. Це найближчий горизонт планування, який мають окупанти. Вони сподіваються, що до того часу в України вичерпаються ресурси, Захід перестане нас підтримувати, а вибори президента у США 2024 року стануть для росіян сприятливими.

Окрім цього, російські загарбники сподіваються, що зможуть за цей час стабілізувати лінію фронту й не дати наступати Силам оборони України. Потім шукати можливості для якогось перемир'я та діалогу. А все тому, що у військовому плані окупантам буде потрібна пауза. Загарбники не витримають масштабних наступальних дій.

Розберемо на прикладі танків. Як 1000 заклали на 2024 рік, так і 1000 – на 2025 рік. Де зростання? Мало б бути 1000, 1200, 1400, 1600. Тому, я думаю, що вони закладали якісь горизонти. Можливо, це було і 5 років <...> Росія вичерпується швидше, ніж уявляв навіть Путін та аналітики, які прискіпливо аналізують Росію і забувають факт, що Росія у своїй історії жодної війни не перемагала без серйозної допомоги зовні,

– наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

Нагадаємо, що Росія програла у Кримській війні, російсько-японській та багатьох інших, бо не мала союзників, на яких можна було розраховувати. Іран та Північна Корея не зможуть допомогти Росії ресурсно вести війну проти України. Країні-агресорці варто покладатися лише на Китай, якщо той зголоситься прийти на поміч.

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