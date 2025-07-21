Наміри затягувати війну та давні наративи: в ISW оцінили заяви кремлівських посадовців

Російські посадовці продовжують публічно заявляти, що Росія не зацікавлена у припиненні війни проти України найближчим часом. У Кремлі заявляють: мир нібито можливий лише за умови виконання вимог Москви.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Що означають заяви кремлівських посадовців?

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 20 липня заявив, що Росія нібито готова швидко перейти до мирних переговорів для завершення війни, однак лише за умови досягнення своїх цілей, які, за словами Пєскова, є "очевидними" і "незмінними".

Кремлівські посадовці систематично стверджують, що будь-яке мирне врегулювання має усунути так звані "корінні причини" війни.

Вони також повторюють свої заяви про первинні цілі Росії у цій війні – "денацифікацію" та "демілітаризацію" України. Ці терміни від початку війни використовуються Кремлем як прикриття для вимог щодо зміни влади в Україні, її нейтралітету, перегляду політики відкритих дверей НАТО та позбавлення України можливості захищатися від подальшої агресії.

Заяви Пєскова від 20 липня підкреслюють постійну незацікавленість Кремля в добросовісних переговорах з Україною та свідчать про наміри затягувати війну,

– підсумували аналітики ISW.

До слова, раніше стало відомо, що Стамбул знову готується прийняти російсько-українські переговори. Ймовірно, новий раунд відбудеться вже цього тижня.