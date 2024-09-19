Путін заявив, що цього року окупанти отримають майже 1,5 мільйона безпілотників

За словами російського диктатора Владіміра Путіна, впродовж 2023 року окупанти отримали близько 140 тисяч БпЛА власного виробництва. Вже цього року, вони буцімто отримають близько 1,5 мільйонів дронів.

Також росіяни планують розширити лінійку власних безпілотників. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Скільки дронів планує випускати Росія

Всього за 2023 рік російські війська отримали близько 100 – 140 тисяч БпЛА різних типів. Цього року їх виробництво планується збільшити в рази, якщо сказати точніше, то майже в 10 разів,

– заявив Путін.

Він додав, що буде розширено лінійка БпЛА. Зокрема, Росія побачила ефективність українських безекіпажних катерів і вирішила її відтворити.

За словами глави Кремля, під час створення БпЛА нібито використовуються передові технології та нові інженерні рішення.

"До 2030 року в Росії створять 48 спеціальних науково-виробничих центрів з проєктування, випробування та випуску безпілотників", – зазначив російський диктатор.

Він також заявив, що випуск потрібного озброєння для російської армії було значно збільшено, а їх тактико-технічні характеристики, мовляв, покращено.