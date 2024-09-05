Як змінилися російські атаки на Україну: авіаексперт назвав 2 ключові відмінності

Росія не припиняє терористичні дії проти українського населення. Ворог здійснює різноманітні види атак, які постійно удосконалює, щоб руйнувати інфраструктуру нашої країни.

Авіаційний експерт Богдан Долінце розповів 24 Каналу, що і на початку вторгнення, і зараз противник в основному застосовує комбіновані удари. Однак часто використовує й інші методи, щоб максимально виснажити суспільство та економіку країни.

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Нові методи ураження

Богдан Долінце виділив дві основні відмінності ударів країни-агресорки по території нашої держави. Перше – коли росіяни застосовують лише дронові масовані атаки, то метою цього є виснаження українських систем протиповітряної оборони.

Друге – ворог тепер почав обирати одну або кілька цілей, щоб здійснювати масовані атаки.

Ці удари були націлені на енергетику, коли в одне місце ворог запускав 10 – 12 різних типів дронів та ракет. Це пов'язано з розрахунком перевантажити ППО,

– сказав авіаційний експерт.

Він пояснив, що комплекс Patriot може використати 4 протиракети, якщо це 1 пускова установка. Коли засоби ураження закінчуються, то системі ППО потрібна понад година, щоб знову почати знешкоджувати ворожі цілі.

До речі. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко підкреслив, що не у всіх областях України є ЗРК Patriot. Партнери намагаються покращити нашу протиповітряну оборону, однак зараз цього все одно недостатньо, адже за найкращих умов, ймовірно, вдасться посилити оборону лише в одному місті-мільйоннику.

Варто розуміти, що внаслідок масованої атаки один або два засоби ураження противника можуть досягти своєї цілі.

Ми бачимо, що росіяни використовують достатньо високоточне озброєння, яке не може випадково влучити по житловому будинку чи торговельному центру. Це свідомий інструмент залякування, який використовує ворог,

– зауважив Долінце.