Нині на фронті ми вже бачимо предтечу російського наступу, – військовий експерт

Кремль призначив Валєрія Герасімова новим командувачем російськими військами в Україні. Це, ймовірно, пов'язано з підготовкою масштабного наступу навесні.

Про це для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

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"Те, що відбувається, якщо не є початком контрнаступу, то є предтечею. Характер бойових дій, які сьогодні ведуть росіяни, свідчить саме про це. Ворог тестує нашу оборону, намагається знайти слабкі місця, щоб зосередити там ще більшу кількість військ", – сказав Грабський.

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Як воюють загарбники

За словами військового експерта, тактика й основи оперативного мистецтва російських військ не змінилися. Росіяни продовжують діяти за шаблонами середини 2022 року.

Ворог зосереджений на невеликій ділянці фронту, кидає колосальну кількість військ, які гарантовано забезпечують перевагу, прорив оборони, оточення і знищення. Шаблон залишився незмінний, – зазначив Грабський.

Росія має потенціал

На думку Грабського, для повторного наступу росіянам потрібна масштабна мобілізація. Він підкреслив, що мовиться не про глобальну, а масштабну.

"Безумовно, вони можуть брати паузу, а потім повторити наступ. За інформацією Global Firepower, Росія має понад 12 тисяч 500 танків. З них вона може використати понад 8 тисяч. Тому уявімо потенціал, який Росія теоретично може застосувати", – розповів експерт.

Проте Грабський вважає, що росіяни усвідомлюють – вони запізнюються, їхня ресурсна база скорочується. Окупанти змушені поспішати, хоч з військової точки зору їхні операції затратні й малоефективні.

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