Росія атакувала "Шахедами" з нового майданчика: розвідка Британії пояснила стратегію окупантів
Джерело:Міноборони Британії
Загарбники почали запускати ударні безпілотники з нового місця. 12 грудня вони вдарили по Україні "Шахедами", випущеними з району Балаклави у Криму.
До цього часу єдиним місцем запуску БпЛА на півострові був мис Чауда. У британській розвідці заявили, що росіяни змінили стратегію і пояснили, у чому вона полягає.
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Балаклава – п'ятий "аеродром" для "Шахедів"
Упродовж 12 грудня окупанти вперше випустили щонайменше 15 "Шахедів" з Балаклавського району Криму, що розташований на південь від Севастополя. У Міноборони Британії кажуть, що на створення нового майданчика для запуску дронів Росію підштовхнули дві речі.
Перша – це вразливість майданчика у районі мису Чауда. 5 грудня окупанти офіційно повідомили, що тамтешню військову інфраструктуру атакували понад 40 українських безпілотників. Тому збільшення кількості "аеродромів" для пуску дронів пов'язане із бажанням ворога захистити свої сили.Довідка: Мис Чауда, розташований на південному сході Криму, – відомий космодром для "Шахедів", який росіяни використовують з початку вересня 2023 року.
Однак це не все. Крім захисту своїх потужностей, Росія прагне ускладнити роботу української ППО, яка буде змушена адаптуватися до нових напрямків руху ворожих безпілотників.
Наразі Балаклава є п'ятим підтвердженим місцем запуску БпЛА, яке Росія використовує проти України. Також окупанти залучають до атаки дронами-камікадзе пункти на мисі Чауда, в Єйську, Приморсько-Ахтарську та Курську.
Аналітики припускають, що окупанти не планують обмежуватися п'ятьма "аеродромами", і, ймовірніше, надалі будуть розосереджувати свої можливості запуску БпЛА на кількох локаціях.
Нічна атака "Шахедів": під ударом були Одещина і Хмельниччина
- Пізнього вечора 12 грудня росіяни запустили з Криму 10 ударних безпілотників. Дев'ять із них сили ППО знищили на Одещині.
- А один дрон прорвався до Хмельниччини. Уламки збитого безпілотника, на щастя, не поранили людей і не завдали руйнувань інфраструктурі.
- На Одещині тим часом двоє людей отримали опіки. Їх госпіталізували. Також зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок, 3 – вигоріли вщент. Пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури.