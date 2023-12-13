Росія атакувала "Шахедами" з нового майданчика: розвідка Британії пояснила стратегію окупантів

Загарбники почали запускати ударні безпілотники з нового місця. 12 грудня вони вдарили по Україні "Шахедами", випущеними з району Балаклави у Криму.

До цього часу єдиним місцем запуску БпЛА на півострові був мис Чауда. У британській розвідці заявили, що росіяни змінили стратегію і пояснили, у чому вона полягає.

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Балаклава – п'ятий "аеродром" для "Шахедів"

Упродовж 12 грудня окупанти вперше випустили щонайменше 15 "Шахедів" з Балаклавського району Криму, що розташований на південь від Севастополя. У Міноборони Британії кажуть, що на створення нового майданчика для запуску дронів Росію підштовхнули дві речі.

Перша – це вразливість майданчика у районі мису Чауда. 5 грудня окупанти офіційно повідомили, що тамтешню військову інфраструктуру атакували понад 40 українських безпілотників. Тому збільшення кількості "аеродромів" для пуску дронів пов'язане із бажанням ворога захистити свої сили.

Мис Чауда, розташований на південному сході Криму, – відомий космодром для "Шахедів", який росіяни використовують з початку вересня 2023 року.

Однак це не все. Крім захисту своїх потужностей, Росія прагне ускладнити роботу української ППО, яка буде змушена адаптуватися до нових напрямків руху ворожих безпілотників.

Наразі Балаклава є п'ятим підтвердженим місцем запуску БпЛА, яке Росія використовує проти України. Також окупанти залучають до атаки дронами-камікадзе пункти на мисі Чауда, в Єйську, Приморсько-Ахтарську та Курську.

Аналітики припускають, що окупанти не планують обмежуватися п'ятьма "аеродромами", і, ймовірніше, надалі будуть розосереджувати свої можливості запуску БпЛА на кількох локаціях.

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