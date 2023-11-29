Росія копіює все за нами, – офіцер ЗСУ оцінив небезпеку від ворожих морських дронів

У Росії незабаром з'являться перші морські дрони – аналоги українських "Морських малюків". Окупанти усе копіюють за ЗСУ, адже українські бійці мали велику перевагу у безпілотниках.

Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець. Він зауважив, що росіяни дуже злякались атак ЗСУ на Чорноморський флот.

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"Росія повністю все копіює за нами. Ми починали війну з великою перевагою у безпілотниках як розвідувальних, так і ударних. Росіяни вклали мільярди у розвиток своєї програми. Треба визнати, що вони досягли суттєвого прогресу у порівнянні з тим, що було взимку 2022 року", – сказав офіцер ЗСУ.

ЗСУ успішно атакують ворожий флот

Є інформація, що перші десять морських дронів Росії будуть готові до кінця 2023 року. Зазначається, що їхня швидкість до 80 кілометрів на годину, дальність – 500 кілометрів, автономність – 60 годин, вантажопідйомність – 400 кілограмів.

Тарас Березовець зазначив, що успішні атаки українських захисників на Чорноморський флот Росії поставили перед окупантами нові виклики. Адже Україна, яку ворог називав державою без флоту, почала перемагали у цьому бою.

Зокрема, на дно був відправлений флагман Чорноморського флоту – крейсер "Москва". Це найбільша поразка у військово-морській історії за останні 100 років. Також були відправлені на дно або безповоротно пошкоджені найсучасніші російські кораблі. Їх уражали як морськими дронами, так і крилатими ракетами.

Звичайно, ворог буде намагатися скопіювати все найкраще з того, що ми застосовуємо проти нього. Усе це буде становити небезпеку проти наших кораблів та портової інфраструктури. Мета росіян позбавити Україну виходу в море або принаймні знищити портову інфраструктуру залишається незмінною,

– підкреслив він.

Очевидно, ворог спробує розпочати свої атаки і з моря. Однак Україна готова до такого сценарію на відміну від загарбників, які досі не знають, як протидіяти нашим морським дронам.

Березовець про небезпеку від ворожих морських дронів: дивіться відео

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