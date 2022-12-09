Росія могла вичерпати запаси "шахідів": розвідка Британії пояснила, як ворог відновив атаки
Джерело:Міноборони Британії
Росія вперше за останні три тижні поновили атаки дронами-камікадзе. Окупанти могли почати використовувати проти України іранські безпілотники, отримані з нової партії.
У розвідці Міноборони Британії вважають, що, ймовірно, Росія вичерпала свій попередній запас із кількох сотень Shahed-131 та 136 і тепер отримала поповнення.
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Росія, ймовірно, отримала нову партію дронів
У звіті йдеться, що 6 грудня Генштаб ЗСУ повідомив про збиті 17 безпілотників, включаючи 14 Shahed-136. Повідомляється, що 7 грудня українські офіційні особи повідомили про використання наданих Іраном БпЛА проти Запорізької та Дніпропетровської областей.
Останнє повідомлення про збиті іранські Shahed-136 в Україні надійшло 17 листопада 2022 року. Якщо інформація підтвердиться, то цілком можливо, що Росія відновила атаки за допомогою нещодавно поставлених БпЛА,
– йдеться у зведенні.
Що відомо про атаки Росії "шахідами"
- Росія поновила атаки дронами-камікадзе. Зокрема, 7 грудня над Дніпропетровською областю вдалося збити 8 таких безпілотників. Ще один "приземлили" на Житомирщині. Тієї ж ночі відбулася атака "шахідами" й Запоріжжя.
- В Інституті з вивчення війни вважають, що Росія брала три тижні паузи між ударами дронами-камікадзе не просто так. За цей час ворог міг займатися модифікацією "шахідів", щоб вони витримували морози.
- На думку аналітиків, ворог може збільшити їхнє використання найближчими тижнями. У ЗСУ заявили, що не варто думати, що в Росії закінчилися "шахіди", якщо ворог не використовує їх.