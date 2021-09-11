Росія почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України, – Єрмак

11 вересня 2021 , 11:47
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Джерело:

24 канал

Андрій Єрмак заявив, що Росія вже почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України. Саме тому наша держава очікує від міжнародних партнерів реальних дій для стримування країни-агресора.

Про це очільник Офісу Президента повідомив під час форуму "Ялтинська європейська стратегія". 

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Вже сьогодні можна говорити про те, що Росія почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України,
– сказав чиновник.

Андрій Єрмак зазначив, що 10 вересня, за даними біржі IC Future, у ході торгів ціна жовтневого ф'ючерса на газ на індекс TTF перевищила 700 доларів за тисячу кубометрів, на максимумі досягнувши 57,25 євро за мегават на годину.

  • Глава ОП наголосив, що Україна має усвідомлювати всі ризики.

Я недаремно навів ціни – це вже відбувається. Тому дії, про які ми говорили в Вашингтоні, дії, про які говорила Меркель, коли була у Києві. Сьогодні повинні вже перейти від слів до реальних справ і дій,
– додав він.

Зверніть увагу! Андрій Єрмак вважає, що обіцянки Сполучених Штатів і Німеччини слід закріпити у документах.

"Північний потік-2": коротко

  • Президент Володимир Зеленський висловив побоювання, що запуск "Північного потоку-2" може зумовити підвищення цін на газ для України.
  • В Офісі Президента пропонують розглядати питання трубопроводу та транзиту газу через нашу державу в рамках нормандського формату.

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Автор: Олег Васьків