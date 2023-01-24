ПАРЄ визнала, що Росія почала війну проти України з 2014 року

24 січня 2023, 19:55
Читать новость на русском

Джерело:

Верховна Рада України

Парламентська асамблея Ради Європи визнала, що Росія почала збройну агресію проти України ще в лютому 2014 року. Тобто за 8 років до повномасштабного вторгнення в нашу державу.

Зокрема, про це мовиться в ухваленій ПАРЄ резолюції "Сексуальне насильство у часи конфліктів". Її ухвалили 24 січня 2023 року. 

До теми Віцепрезиденткою ПАРЄ обрали українську нардепку

Яку важливу правку вдалось внести в резолюцію

Заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, голова Комітету ПАРЄ з питань культури, науки, освіти та ЗМІ Євгенія Кравчук заявила, що вдалося внести надважливу правку до резолюції, ухваливши яку, ПАРЄ фактично визнала, що російська збройна агресія почалася ще у лютому 2014 року.

Доповідачка Петра Байр та Комітет з питань рівності виступали проти цього, бажаючи залишити нечітке формулювання щодо "повернення війни до нашого континенту у 2022 році".

Та українські парламентарі переконали їх врахувати 4 поправку. Згідно з нею, за даними "Європейської правди", замість розмитої та фактично некоректної фрази, що, мовляв, у 2022 році війна повернулася до нашого континенту, депутати пропонували записати: "З лютого 2014 року Росія веде агресивну війну проти України, яку вона відновила 24 лютого 2022 року масованим вторгненням в Україну".

Правку вдалось схвалити, адже 47 депутатів проголосували "за", ще 43 – "проти". 

Важлива попередня ухвала ПАРЄ

  • Восени 2022 року ПАРЄ визнало Росію країною-терористкою. Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка ухвалила це рішення. 
  • Політолог Микола Давидюк заявив, що відповідна резолюція нічим не гірша, якби США надали Росії статусу терористки.
  • Тоді ж політолог заявив, що це говорить про те, що світ мобілізується навколо України та чорне починає називати чорним. За його словами, Європа прокидається. Які наслідки це нестиме для України читайте тут
Автор: Діана Квасневська