На це голосно натякають: чому Захід не хоче посилювати допомогу Україні

Війна, яку Росія розпочала проти України триває, однак на Заході все частіше говорять про мирні перемовини. Владімір Путін транслює меседж світовим лідером, що він начебто має потужності продовжувати війну і далі. Виникає побоювання, що Захід може схиляти Україну до не вигідних для нас умов перемир'я.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зазначивши, що європейці, через заяви Путіна про його військові потужності, ймовірно, вважають що війна, дійсно, може тривати ще довго, тому єдиним варіантом є завершити її з певними поступками для Росії. Він вважає, що такі думки на Заході й були метою російської пропаганди.

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Ситуація на фронті

Борис Тизенгаузен зазначив, що Україна мала б всі шанси переломити ситуацію на фронті на свою користь. Він назвав 3 важливі пункти для цього.

Перше – якби Україна отримала дозвіл на удари вглиб Росії західною зброєю.

Друге – якби ЗСУ мали більше зброї для протидії окупантам на полі бою.

Третє – якби санкції, які впровадженні проти Росії, працювали в повну силу; щоб країні-агресорці не вдавалось обходити їх.

Це була б комплексна дія, але в якому із цих пунктів є просування? Деякі країни зменшують допомогу, зокрема Німеччина цього року виділила Україні 8 мільярдів доларів, а в наступному заплановано 4,

– сказав політтехнолог.

Він підкреслив, що також невідомо, якою в наступному році буде військова допомога від США, зважаючи на результати виборів та внутрішню політику там.

Ми розуміємо, що у нас немає інструментів, які б переламали хід цієї війни. Нас зараз змушують сісти за стіл перемовин і компромісно домовлятися. Нам уже голосно на це натякають,

– підкреслив Тизенгаузен.

Він додав що, звісно, Захід не визнає окуповані Росією території, однак, що буде з ними далі ніхто не знає.

До слова, прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Росія погодиться на мир, якщо Україна "залишить" захоплені Росією території, включно з Донбасом і окупованими частинами Запорізької та Херсонської областей. Ці вимоги Пєсков назвав "мирною ініціативою" Путіна, озвученою влітку цього року.