"Салют із "Калібрів": концерн Rheinmetall відреагував на погрози Росії

В Україні може з'явитися завод для виробництва техніки від концерну Rheinmetall. Росія скаженіє від однієї думки про це. Країна-терористка взялася погрожувати ударами по заводу. В Rheinmetall вже відповіли.

Армін Паппергер – генеральний директор Rheinmetall – заявив, що після російських погроз концерн не відмовився від ідеї створити завод в Україні. Його планують захистити. Зокрема, за допомогою систем ППО власного виробництва.

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Для нас у Rheinmetall ключовим завданням є підтримка наших українських партнерів у боротьбі за свободу й демократію і якнайшвидше задоволення їхніх нагальних потреб,

– мовиться у повідомленні.

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