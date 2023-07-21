"Салют із "Калібрів": концерн Rheinmetall відреагував на погрози Росії
21 липня 2023, 02:53Читать новость на русском
Джерело:Bild
В Україні може з'явитися завод для виробництва техніки від концерну Rheinmetall. Росія скаженіє від однієї думки про це. Країна-терористка взялася погрожувати ударами по заводу. В Rheinmetall вже відповіли.
Армін Паппергер – генеральний директор Rheinmetall – заявив, що після російських погроз концерн не відмовився від ідеї створити завод в Україні. Його планують захистити. Зокрема, за допомогою систем ППО власного виробництва.
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Для нас у Rheinmetall ключовим завданням є підтримка наших українських партнерів у боротьбі за свободу й демократію і якнайшвидше задоволення їхніх нагальних потреб,
– мовиться у повідомленні.
На болотах скаженіють через Rheinmetall
- Концерн Rheinmetall збирається у партнерстві з "Укроборонпромом" відкрити в Україні завод із виробництва бронетехніки. Паппергер тоді наголосив, що українців навчатимуть керувати технікою, яку виготовлятимуть на заводі. Якщо все йтиме за планом, завод може виробляти щороку до 400 танків.
- Наразі невідомо, де саме запрацює завод. Водночас наголошують, що це станеться вже невдовзі. На болотах вже чути виття з цієї нагоди. Зокрема, Дмітрій Мєдвєдєв зробив божевільну заяву про "салют із "Калібрів". Тим часом у МЗС Росії заявили, що завод "стане законною метою" для окупантів.