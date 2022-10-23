"Удари по центрах прийняття рішень": Росія погрожує через "дружній вогонь" у Бєлгороді і Курську

Росія знову взялася погрожувати "ударами по центрах прийняття рішень". Окупанти панікують через "бавовну" у Бєлгороді і Курську.

У російському міноборони видали чергову порцію брехні. Зокрема, вигадали низку "успіхів" загарбників, які програють на всіх фронтах.

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Окрім того, загарбники знову взялися погрожувати "ударами по центрах прийняття рішень". При цьому речник міноборони країни-окупантки з кожним відео має усе переляканіший вигляд.

"Ударами" Росія погрожує через "бавовну", яка регулярно відвідує російські міста.

"Бавовна" у Росії – головне

"Бавовна" дуже любить мандрувати територією Росії. Однак Бєлгород – її фаворит. Бавовнятко грається там майже щотижня. Зокрема, "хлопки" місцеві жителі чули 20 жовтня. Тим часом 19 жовтня "бавовна" залишила без світла половину міста. Тоді у Бєлгороді "щось трапилося".

Саме "бавовна" дозволяє місцевим жителям зрозуміти, що війна їх стосується. Водночас жодної інформації людям, звичайно, ж не повідомляють. Країна-окупантка продовжує розказувати, що "все добре" та "йде за планом". За яким планом, цього вже навіть вигадати не можуть.

Окрім того, "бавовна" не залишила без увагу й Курськ. Там горів спиртзавод, а також – низка будівель.

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