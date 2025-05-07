Росія залякує Київ ударом "Орєшніком": що насправді стоїть за новими "страшилками" Путіна

Російські пропагандисти публікують заяву, що нібито Росія може вдарити по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою "Орешник". Це свідчить про те, що плани Владіміра Путіна поки що йдуть не так, як він хоче.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновний БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, зауваживши, що російському диктатору важлива згода України на його пропозицію щодо перемир'я. Наша ж країна не піддасться черговому обману Кремля.

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За "страшилками" Путіна криється мета Кремля

За словами військового експерта, насправді Путін хоче, аби його перемир'я з 8 по 11 травня пройшло так, як він планує і бачить. Тобто подібно до того, як раніше відбулось 30-годинне припинення вогню – Україна погодилась і дотрималась його, а Росія використала цей час для підготовки до наступальних дій на певних напрямках

Ми ж з таким підходом не погоджуємось. Україна не хоче сприяти пропагандистській та військовій діяльності Росії на ці три доби. Спільно з США ми пропонували припинення бойових дій на 30 діб,

– наголосив він.

Романенко додав, що Кремлю справді слід хвилюватись. Оскільки країна-агресорка не приймає пропозицію про перемир'я на 30 днів, Україна продовжує завдавати ударів по військових об'єктах Росії. Наприклад, 7 травня постраждали важливі підприємства ВПК в Росії.

До речі, доктор політичних наук Якуб Корейба припустив, що росіяни давно б могли повторно застосувати ракету "Орешник". Однак їх може стримувати наявність Patriot в Україні. Адже якщо нашій країні за допомогою такої ППО вдасться збити "славнозвісну ракету", міф Кремля про неї зруйнується.