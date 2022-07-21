Всі з них "ржуть", – Макарук про погрози окупантів ядерним ударом

росіяни брешуть про свої військові перемоги в Україні. Ці заяви у світі вже давно не сприймають серйозно, а окупанти перетворюють себе на посміховисько.

Таку думку 24 каналу висловив громадський діяч та речник міжнародної розвідувальної спільноти Informnapalm Михайло Макарук. За його словами, російські загарбники не мають жодних шансів перемогти у війні в Україні.

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Тому кремль вдається до останнього аргументу – погроз ядерною зброєю. Однак заявам росіян вже ніхто не вірить.

Вже нікому нічого не цікаво. Вони (окупанти – 24 канал) намагаються погрожувати "ядерним кийком", і всі з них "ржуть". Розповідають про якусь супернову зброю, і з них всі сміються,

– зазначив Макарук.

Реальне становище росіян

Речник Informnapalm припустив, що у кремлі взагалі не розуміють, якою є реальна ситуація на фронті в Україні.

"Оголошеної "оперативної військової паузи" не дотрималися. Військове керівництво росії не розуміє потреби у ній. Отже, думає, що все йде добре", – сказав він.

"У них нічого не лишилося"

За словами Макарука, у той час, як окупанти не втомлюються вихвалятися своєю військовою міццю, реальна ситуація у російській армії цілком протилежна.

У них вже нічого не лишилося. Ми бачимо старі радянські ракети, які використовуються масово, але з низькою ефективністю. Росіяни загалом беруть масою, а не якістю,

– наголосив Макарук.

За його словами, окупантів "доводить до істерики" робота українських комплексів "Вільха" та "Стугна-П". А ще більше загарбники бояться французьких самохідних артилерійських установок Caesar та американських HIMARS.

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"І це ми ще не отримали повний запас ракет. Далі буде цікавіше", – додав речник Informnapalm.

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