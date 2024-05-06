Росія відкрито пригрозила бити по об'єктах Британії після заяви Камерона

Міністерство закордонних справ Росії вкотре "бомбить". Там залились гнівом і взялись погрожувати ударами по Великій Британії.

Усе через заяву голови британського МЗС Девіда Кемерона, який відзначив, що Україна може завдавати ударів по території країни-агресора британською зброєю. Погрози опублікували на сайті російського МЗС.

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Що заявили в агресора

Відомство Сергєя Лаврова заявило, мовляв, Британія стала "де-факто" стороною "конфлікту" в Україні, визнавши право Києва використовувати британську зброю для ударів по Росії. Тому, кажуть, що реакцією можуть стати удари у відповідь, але не по Україні, а по Великій Британії.

Найджела Кейсі попередили, що відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї по території Росії можуть стати будь-які військові об'єкти і техніка Великої Британії на території України та за її межами,

– додали в МЗС Росії.

Що цьому передувало