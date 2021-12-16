Росія похизувалася успішними випробуваннями гіперзвукового "Циркона"

На тлі можливої ескалації з Україною Росія похизувалася новою зброєю. Так, збройні сили агресора запустили в небо гіперзвукову зброю "Циркон".

Росія тестувала нову зброю

У міністерстві оборони Росії наголосили, що випробування пройшли успішно. Ракету випустили з акваторії Білого моря.

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"Циркон" запустили на берегову мішень позиції, яка була розташована на полігоні Чижа в Архангельській області.

Дивіться відео тестування ракети "Циркон":

Раніше Путін лякав Захід гіперзвуковою зброєю

Наприкінці листопада президент Росії Володимир Путін побідкався, що Київ буцімто погрожує можливістю розмістити гіперзвукову зброю, яка за 5 хвилин долітатиме до Москви. Це, за словами очільника Кремля, є червоними лініями у відносинах із Заходом.

Крім того, Путін пригрозив створити подібне озброєння в себе. "Ми можемо це зробити вже зараз! Тому що ми зараз успішно випробували. З початку наступного року у нас будуть нові гіперзвукові ракети морського базування в 9 Махів. Час польоту до тих, хто віддає накази, теж 5 хвилин", – казав президент країни-агресорки.

Що відомо про зброю "Циркон" Це перспективна протикорабельна гіперзвукова крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою. Вона перебуває на етапі розробки та випробувань в Росії.

Джерело: Це перспективна протикорабельна гіперзвукова крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою. Вона перебуває на етапі розробки та випробувань в Росії.Джерело: Вікіпедія

Біля кордону України дислокуються близько 94 тисячі російських військових , які можуть піти у наступ у січні 2022 року. Однак президент Володимир Зеленський переконаний, що Москва просто залякує, адже не хоче, щоб Україну взяли у НАТО.

Повний текст публікації телеграм-каналу "Раньше всех":

Російські військові провели новий успішний випробувальний пуск гіперзвукової ракети "Циркон", повідомили в Міноборони РФ.

"Стрільба була проведена з акваторії Білого моря по береговій мішені позиції, яка перебувала на полігоні Чижа в Архангельській області", – мовиться у повідомленні.