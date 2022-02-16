Росія показала відео, як вивозить з окупованого Криму військову техніку після навчань

Військова техніка Південного військового округу Росії вже перетнула Кримський міст і відправилася у місці постійної дислокації. Сталося це після завершення етапу планових навчань.

Відео відведення російських військ фіксують росЗМІ. На оприлюднених кадрах видно, як десятки одиниць техніки вивозять вночі.

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Раніше у міноборони Росії заявили, що особовий склад підрозділу здійснив навантаження бронетехніки на гусеничному ходу, а саме:

танки,

бойові машини піхоти,

самохідні артилерійські установки.

Зауважимо, що 15 лютого Росія повідомила про завершення низки військових навчань. Проте про повне завершення заходів ще не мовиться. Інформацію про відведення російських військ підтвердив і Володимир Путін під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Однак очільник Кремля заявив, що більше обговорювати "нема що".

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Водночас Джо Байден заявив, що Сполучені Штати поки що не зафіксували відведення військ Росії від українських кордонів. Туди стягнули 150 тисяч військових держави-агресорки. Відповідну заяву про війська Росії американський президент Джо Байден зробив 15 лютого під час свого термінового звернення щодо України.

Що каже Україна та Британія про відведення військ

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що повірить у відведення військ тільки тоді, коли це побачить.

У Великій Британії пояснили, що наразі сигнали Росії щодо відведення військ не є однозначними. Прем'єр Борис Джонсон наголосив, що останні дані розвідки не свідчать, що Москва готова до деескалації.

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