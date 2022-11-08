Росія показує себе жертвою, – депутатка розповіла, як проходить Всесвітній форум за демократію

У Раді Європи в Страсбурзі проходить Всесвітній форум за демократію, де перебувають представники України. Там також розглядатиметься тема демократії в Росії, яка намагається показати себе жертвою.

Про це 24 каналу сказала парамедикиня батальйону ЗСУ та депутатка Київської міськради Аліна Михайлова. Вона зауважила, що розмов про лобіювання інтересів Російської Федерації ніби ніхто не бачить, проте вони все одно ведуться.

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Росіяни говоритимуть про демократію в своїй країні

Михайлова зазначила, що на порядку денному загалом перебуває питання щодо демократії. Україні ж насправді, на жаль, не присвячено нічого. Під час відкриття форуму кожен спікер говорив про війну в Україні, тобто нарешті її називають не конфліктом, а саме війною.

За її словами, у другий день заплановані загальні лекції, однак серед них немає жодної, що була би присвячена Україні. Натомість там буде розглядатися тема демократії в Росії, яку будуть обговорювати представники країни, яка взагалі виключена з Ради Європи.

Тобто зараз люди будуть дві години обговорювати речі, які просто не існують, існує – демократію в Росії. Її не було і не буде,

– наголосила Михайлова.

Вона зауважила, що, звичайно, що багато хто особливо не оголошує про діалог із Росією та про запроваджені проти неї санкції, зокрема, те, що стосується їхнього впливу на цивільне населення країни-агресорки.

Росіяни виставляють себе жертвою

Михайлова зазначила, що розмов про лобіювання інтересів Російської Федерації ніби ніхто не бачить, проте вони все одно ведуться.

Тобто зараз росіяни виставляють себе як жертву. Вони виставляють себе скривдженими цього світу, що – "ось проти них усі ведуть іншу війну, а як же так можна, ми ж прості росіяни, ми ні в чому не винні,

– сказала парамедикиня батальйону ЗСУ.

За її словами, ця теза присутня й тут і на кожному форумі чи будь-якій світовій зустрічі росіяни намагаються достукатися до лідерів, до європейців, які дуже хиткі в своїй позиції.

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Які питання порушувала Україна

Михайлова розповіла, що від України напередодні офіційно виступав Корнієнко. Також надали слово їй як військовослужбовиці.

Я наголошувала на питанні того, що Європа готується до святкових днів, а Україна готується до блекауту, Україна готується до ядерної війни, як і весь світ, мабуть,

– зазначила депутатка Київської міськради.

Вона розповіла, що закликала світ до того, що Україні потрібно більше зброї та ресурсів для відновлення наших розбомблених міст та інфраструктури, а також до того, що Росії не повинно бути на світовому порядку денному, допоки вона не припинить геноцид та терористичні настрої.

А це, наголосила Михайлова, буде лише тоді, коли Москва повністю залишить територію України, звільнить наших полонених, заплатить репарації та будуть засуджені всі, хто був причетний до цієї війни, а також будуть звільнені землі інших країн, які загарбала Росія.

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