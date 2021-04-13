"Задля їхнього ж блага": Росія порадила США триматися подалі від окупованого Криму

У Росії заявили, що військові кораблі США у Чорному морі – це начебто провокація. Штати нібито намагаються грати російській стороні на нервах, однак у них нічого не вийде.
Джерело:ТАСС
Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков повідомив, що військовим кораблям США біля берегів Росії нічого робити.
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Ми попереджаємо США, що їм краще триматися якомога далі від Криму, від нашого чорноморського узбережжя. Це для їхнього ж блага буде,
– заявив посадовець країни-окупанта.
За словами Рябкова, Штати начебто вважають себе королями морів. У цьому вони намагаються наслідувати Велику Британію з іншої епохи.
Рябков зауважив, що такі дії можуть призвести до "певних інцидентів".
Що кажуть у США про поведінку Росії
- Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Вашингтон спільно з Лондоном протистоятиме російські агресії щодо України.
- У Білому домі повідомили: поблизу кордонів з Україною Росія наростила рекордну з 2014 року кількість військ.
- Щоб підтримати Україну, Штати можуть направити військові кораблі у Чорне море вже упродовж найближчих кількох тижнів.