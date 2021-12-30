Росія "порадила" ЄС зміцнити безпеку в Європі через Україну

У російському МЗС відзначилися черговою зухвалою заявою. Там "рекомендують" Євросоюзу приділити більше уваги питанню безпеки. Все, мовляв, через Україну.

Про це висловилася речниця російського відомства Марія Захарова. Вона виступила на брифінгу, який організували у четвер, 30 грудня.

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Що говорять у російському МЗС

Захарова заявила, що безпека в Європі залежить, зокрема, від виконання Україною мінських угод. Раніше вона цинічно звинувачувала нашу державу в ухилянні "від прямого діалогу з Луганськом та Донецьком".

Ми закликаємо Євросоюз не займатися гімнастикою у сфері риторики, а працювати над зміцненням безпеки в Європі,

– зухвало заявила Захарова.

Й додала, що європейським чиновникам варто займатися прямими обов'язками. На її думку, вони полягають у "стимулюванні київської української влади на виконання мінських угод".

Така риторика не вперше лунає з Росії. На початку грудня у тамтешньому МЗС вже заявляли, що Україну "треба змушувати" виконувати мінські домовленості.

Заява про "захист росіян"

У Москві намагаються придумати, як виправдати агресію. Напередодні там заявили, що можуть використати армію за кордоном, аби "захистити своїх громадян" у випадку нападу.

Говорячи про це, віцеспікер Ради Федерації Росії посипав звинуваченнями у бік України. З огляду на його висловлювання, можна припустити, що Кремль готується до нових провокацій.

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Росія хоче, аби Україна внесла зміни до Конституції й надала Донбасу так званий "особливий статус". Попри очевидні докази агресії, Кремль цинічно стверджує, що нібито не є стороною конфлікту.