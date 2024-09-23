Японія вперше випустила сигнальні ракети: Росія тричі за день порушила її повітряний простір

Російський літак Іл-38 тричі порушив повітряний простір Японії вдень 23 вересня. Винищувачі Сил самооборони Японії піднялися в повітря та попередили російські літаки, випустивши сигнальні ракети.

Інцидент трапився над островом Ребун, що на півночі префектури Хоккайдо, заявив речник уряду Японії Йошімаса Хаяші. Про це повідомляє The Yomiuri Shimbun.

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Реакція Японії на порушення повітряного простору

Через порушення свого повітряного простору Японія використала сигнальні ракети для попередження. Це вперше, коли Сили самооборони країни пішли на такий крок.

Варто зазначити, що 12 вересня російські військові літаки вперше за 5 років облетіли Японський архіпелаг. Тоді Японії також довелося підняти у небо свої винищувачі.

Представник Міноборони розповів, що востаннє російські військові літаки здійснювали політ над Японією у 2019 році, але тоді це були бомбардувальники, які увійшли в повітряний простір країни.

Японія також підіймала в повітря винищувачі наприкінці серпня, коли китайський військовий літак порушив її повітряний простір.

Нагадаємо, що у серпні цього року Москва погрожувала "покарати" Японію, якщо японські ракети для ЗРК Patriot потраплять до української армії.