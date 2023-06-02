Не єдиний випадок: Росія розповсюджувала фейки про смерть президента Чехії Павела

Росія під час нещодавніх президентських перегонів у Чехії поширювала дезінформацію про смерть Петера Павела, який у підсумку став президентом. Тоді він був кандидатом на посаду президента.

Дезінформацію з'явилася у мережі перед другим туром президентських виборів у Чехії. У фейкових повідомленнях мовилося, що кандидат на пост глави держави Петр Павел нібито помер

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Конкретного злочинця встановити не вдалося

Справу розслідували криміналісти з відділу екстремізму і тероризму празької поліції. Вони встановили, що сліди, звідки почала поширюватися ця дезінформація, ведуть до Росії".

У повідомленні мовиться, що конкретного злочинця встановити не вдалося, тому справу було відкладено.

Дезінформація про смерть Павела почала з'являтися наприкінці січня 2023 року. Тоді він сказав, що "антикампанія досягла нового мінімуму".

Фейки про смерть Павела буди не єдиний випадком російських зусиль, спрямованих проти нього.

За даними МВС Чехії, російська сторона створила і поширила фейкове відео, на якому Павел нібито заявляє про необхідність вступу Праги у війну з Москвою.

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