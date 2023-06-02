Не єдиний випадок: Росія розповсюджувала фейки про смерть президента Чехії Павела
Джерело:Поліція Чехії
Росія під час нещодавніх президентських перегонів у Чехії поширювала дезінформацію про смерть Петера Павела, який у підсумку став президентом. Тоді він був кандидатом на посаду президента.
Дезінформацію з'явилася у мережі перед другим туром президентських виборів у Чехії. У фейкових повідомленнях мовилося, що кандидат на пост глави держави Петр Павел нібито помер
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Конкретного злочинця встановити не вдалося
Справу розслідували криміналісти з відділу екстремізму і тероризму празької поліції. Вони встановили, що сліди, звідки почала поширюватися ця дезінформація, ведуть до Росії".
У повідомленні мовиться, що конкретного злочинця встановити не вдалося, тому справу було відкладено.
Дезінформація про смерть Павела почала з'являтися наприкінці січня 2023 року. Тоді він сказав, що "антикампанія досягла нового мінімуму".
Фейки про смерть Павела буди не єдиний випадком російських зусиль, спрямованих проти нього.
За даними МВС Чехії, російська сторона створила і поширила фейкове відео, на якому Павел нібито заявляє про необхідність вступу Праги у війну з Москвою.
Що Павел каже про Україну
- Наприкінці квітня Павел відвідав Київ та зустрівся з Володимиром Зеленським. Президент Чехії висловив підтримку Україні та захоплення рішучістю й сміливістю українського народу.
- Він виступає за військові підтримку України, зокрема Павел обіцяв, що Чехія із союзниками шукатиме шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну.
- Павел вважає, що в країн Заходу немає іншого виходу, окрім як підтримати Україну у війні з Росією.
- Також президент Чехії зробив кілька заяв щодо контрнаступу України. Він говорив, що в Україні нібито буде тільки одна спроба. Крім того, він застеріг Україну від поспішного контрнаступу.
- Зрештою Павел вважає, що український контрнаступ буде успішним, адже Україна мотивована, добре підготовлена, а її війська досвідчені.