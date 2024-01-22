ДСНС розсилає план евакуації через ураження Хмельницької АЕС: це – російський фейк

Росія постійно поширює фейки в інформаційному просторі України. Країна-агресорка поширювала інформацію про ураження ядерного об'єкта.

Росіяни вчергове запустили фейк. Цього разу він стосується того, що нібито була оголошена евакуація через ураження ворогом Хмельницької АЕС.

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Українцям приходять листи

ЗМІ ворога писали, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій надсилає посилання на завантаження електронного плану евакуації мешканців через те, що 1 блок Хмельницької АЕС уражено ворожим авіаударом. Листи з таким текстом надходять на електронні пошти українців.

У ДСНС наголосили, що не робили цієї розсилки. Крім цього, посилання, які містяться в листі, небезпечні.

Російські фейки: останні новини

У мережі поширювали інформацію, нібито голова ВООЗ хоче посилити голод, звільнивши фермерів від виготовлення їжі. Так, в організації начебто заявляли, що фермери щорічно вбивають 8 мільйонів людей. Вина фермерів у тому, що вони провокують кліматичні зміни виробництвом харчових продуктів. При цьому ж, за даними організації, більш ніж 200 мільйонів людей на планеті голодують, а 20 тисяч із них помирає кожного дня. Насправді голова ВООЗ відмітив, що "Якби харчові галузі [країн] надавали можливість усім підтримувати здорову дієту, ми могли б врятувати 8 мільйонів життів щороку".

Росіяни також поширювали фейк про те, що нібито українці масово помирають через неприїзд швидкої. Наводились скриншоти новин українських ЗМІ про смерть людей від "порівняно нешкідливих хвороб". У жодній з новин не вказано, що смерть настала через відсутність належної допомоги. Ба більше, у новині про укус дитини твариною, хворою на сказ, не говорять про те, що дитину відмовились вакцинувати.

Кремлівські медіа та телеграм-канали поширюють відео, зняте в окопі, у якому нібито сидить український військовослужбовець із синдромом Дауна. Пропагандисти також згадують слова Валерія Залужного про начебто мобілізацію людей з інвалідністю. Однак на сторінках користувачів тіктока ми не знайшли жодного відео із такою назвою або за підписом "Воха чергує". Найімовірніше, користувач змінив свій нікнейм або видалив запис. Зворотний пошук окремих зображень із відео у Google Images показав, що відео поширюють здебільшого російськомовні джерела.

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