Росії примарилося, що ЗСУ "пішли в контрнаступ": чому це брехня

Російське міноборони раптово заявило, що Сили оборони України нібито розпочали контрнаступ. Проте Україна закликає не вірити повідомленням окупантів про початок контрнаступу.

У ЗСУ заявили, що російські окупаційні війська активізували інформаційно-психологічні операції. Зокрема, на російських телеграм-каналах та в соцмережах планується масове поширення неправдивої інформації про бойові дії ЗСУ.

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Для чого Росії ІПСО про контрнаступ ЗСУ

Попри те, що контрнаступу немає, російські пропагандисти будуть розповсюджувати неправдиву інформацію про наступ, його напрямки та буцімто втрати українського війська.

Для цього в окупантів заготовлені старі відео та світлини, які показують підбиту техніку, загиблих та полонених. Також пропагандисти підготували фейкові матеріали.

Як пояснюють у ЗСУ, мета російської ІПСО – деморалізації українців і введення в оману спільноти, в тому числі власного населення.

Нагадуємо, що правдиву інформацію можна отримати тільки в оперативних зведеннях Генерального штабу, структур стратегічних комунікацій та від визначених офіційних спікерів Сил оборони та ЗС України,

– мовиться у повідомленні.

Росія вигадує, що вже "зупинила контрнаступ України"

Російське міноборони у ніч на 5 червня видало черговий фейк, як це робило щодо буцімто "знищеної" техніки в Україні. Цього разу в Кремлі стверджують, що ЗСУ нібито почали контрнаступ на Південнодонецькому напрямку.

Окупантам привидівся широкомасштабний наступ відразу на п'яти ділянках фронту. У наступі нібито було залучено шість механізованих і два танкових батальйони, а метою був прорив російської оборони на вразливій ділянці фронту.

Далі російське міноборони не посоромилося приписати собі успіхи. У Росії стверджують, що вже нібито зупинили "контрнаступ" України. Традиційно окупанти заявили, що буцімто завдали ЗСУ великих втрат, що також брехня.

Важливо зазначити, що Росія неодноразово вигадувала перемоги на папері, щоб на тлі поразок продемонструвати внутрішньому споживачу бодай якісь успіхи. Якби Росія воювала на папері, то вже б завоювала весь світ.

Що про контрнаступ кажуть в Міноборони України