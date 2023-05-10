Росія поширює вкиди про ліквідацію українських командувачів: у Міноборони відреагували

10 травня 2023, 15:26
Читать новость на русском

Джерело:

Ганна Маляр

Росія знову вдалося до нового фейку. Так, пропагандисти поширюють інформацію про нібито ліквідацію українських командувачів.

Протягом тижня було зафіксовано три подібні вкиди росіян. Однак насправді – це все фейк, і наші командувачі живі.

Зверніть увагу Треба продемонструвати витримку, – Гуменюк прокоментувала вкиди, що контрнаступ вже почався

Міноборони відреагувало на вкиди окупантів

У російському інфополі поширюють фейкову інформацію про нібито ліквідацію наших командувачів. Так звані Z-канали пишуть, що російські військові "вбили" командувача Сухопутних військ ЗСУ Сирського бомбовим ударом, вагнерівці нібито "ліквідували" головнокомандувача Залужного, а командувача тероборони ЗСУ Танцюру "підірвали" в автомобілі.

Зазвичай такі повідомлення мають на меті декілька цілей:

  • психологічний вплив на саму людину,
  • деморалізація українських військ,
  • короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська.

Це лише незначний публічний епізод, з якого ви можете зрозуміти, в яких умовах воює наше командування,
– наголосила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Росія активно розповсюджує фейки: що відомо

  • Раніше росіяни поширили у мережі "феєричні кадри", нібито відзняті на відеореєстратор жінкою, яка буцімто обігнала колону ЗСУ і через це її "залякував" український боєць.
  • Також ФСБ вирішила створити грандіозний фейк, використавши 24 Канал, та спростовувати його, щоб нібито зіграти на випередження. Однак з цього вийшла тільки ганьба.
  • До того ж пропагандисти вигадали, що нашим журналістам нібито видали брошуру, в якій розписали, що заборонено робити та які моменти можна висвітлювати. Однак це все – брехня Кремля. Згодом заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала фейк росіян "смішним".
  • Окрім цього, у мережі поширили фейкове відео, де нібито український воїн скаржиться на командування. У Центрі стратегічних комунікацій назвали це брехнею та новою інформаційно-психологічною операцією ворога.
  • До речі, також росіяни поширювали фото, яке нібито зроблене на вході в зоопарк у Берліні – на фоні розміщена табличка з проханням керівництва до відвідувачів "не годувати леопардів пустими словами Зеленського, тому що тварин може знудити". Цей напис виявився підробкою.
  • Також розповсюджували фейки щодо того, що Україна буцімто зберігає зброю на АЕС. Щоб спростувати ці заяви росіян, українські станції відвідали представники МАГАТЕ. Згодом виявилось, що там немає озброєння та техніки.

Автор: Софія Ковнір