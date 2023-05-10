Росія поширює вкиди про ліквідацію українських командувачів: у Міноборони відреагували

Росія знову вдалося до нового фейку. Так, пропагандисти поширюють інформацію про нібито ліквідацію українських командувачів.

Протягом тижня було зафіксовано три подібні вкиди росіян. Однак насправді – це все фейк, і наші командувачі живі.

Зверніть увагу Треба продемонструвати витримку, – Гуменюк прокоментувала вкиди, що контрнаступ вже почався

Міноборони відреагувало на вкиди окупантів

У російському інфополі поширюють фейкову інформацію про нібито ліквідацію наших командувачів. Так звані Z-канали пишуть, що російські військові "вбили" командувача Сухопутних військ ЗСУ Сирського бомбовим ударом, вагнерівці нібито "ліквідували" головнокомандувача Залужного, а командувача тероборони ЗСУ Танцюру "підірвали" в автомобілі.

Зазвичай такі повідомлення мають на меті декілька цілей:

психологічний вплив на саму людину,

деморалізація українських військ,

короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська.

Це лише незначний публічний епізод, з якого ви можете зрозуміти, в яких умовах воює наше командування,

– наголосила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Росія активно розповсюджує фейки: що відомо