Чи прийме це США вдруге: Росія атакувала американський БпЛА над Сирією

У небі над Сирією російський винищувач Су-35 пошкодив американський безпілотник MQ-9 Reaper. Кремль вдається до таких провокацій не вперше.

Інцидент 24 Каналу прокоментував військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, США навряд чи відповідно зреагують, бо не сприймуть російську провокацію як реальну загрозу.

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"З точки зору Пентагону, це вже була бойова атака та спроба знищити власність армії США. Але в основному вони визначають це як повітряне хуліганство", – зазначив Світан.

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Російський Су-35 наблизився до американського безпілотника та випустив по ньому сигнальні ракети. Одна з них пошкодила пропелер дрона, але його вдалось утримати в повітрі й повернути на базу.

Ймовірно, США мають визначений перелік дій, за які гарантовано буде військова відповідь. Росія про це знає і робить рівно стільки, щоб не спровокувати реакцію.

Росіяни дражняться, а американці – дають їм подражнитись,

– констатував Світан.

Країна-агресорка може вдаватись до таких провокацій, щоб розважити своїх громадян та відвернути їхню увагу від внутрішніх проблем.

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