Чи прийме це США вдруге: Росія атакувала американський БпЛА над Сирією
У небі над Сирією російський винищувач Су-35 пошкодив американський безпілотник MQ-9 Reaper. Кремль вдається до таких провокацій не вперше.
Інцидент 24 Каналу прокоментував військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, США навряд чи відповідно зреагують, бо не сприймуть російську провокацію як реальну загрозу.
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"З точки зору Пентагону, це вже була бойова атака та спроба знищити власність армії США. Але в основному вони визначають це як повітряне хуліганство", – зазначив Світан.Зверніть увагу! Російський Су-35 наблизився до американського безпілотника та випустив по ньому сигнальні ракети. Одна з них пошкодила пропелер дрона, але його вдалось утримати в повітрі й повернути на базу.
США та Росія визначили "червоні лінії"
Ймовірно, США мають визначений перелік дій, за які гарантовано буде військова відповідь. Росія про це знає і робить рівно стільки, щоб не спровокувати реакцію.
Росіяни дражняться, а американці – дають їм подражнитись,
– констатував Світан.
Країна-агресорка може вдаватись до таких провокацій, щоб розважити своїх громадян та відвернути їхню увагу від внутрішніх проблем.
Російські провокації в небі: основне
- У США заявили, що російські пілоти регулярно провокують американську авіацію в Сирії. Вони поводяться так, ніби збираються вступити в бій.
- Так, 18 липня російський винищувач Су-35 пролетів дуже близько до авіасудна США MC-12. Це поставило під загрозу життя чотирьох членів екіпажу.
- Військова активність Кремля зросла ще навесні. Зокрема, 14 березня Росія протаранила над акваторією Чорного моря американський безпілотник. Це сталось за 120 кілометрів від тимчасово окупованого Криму.