У когось параноя: на в'їзді на Керченський міст утворився величезний затор

З самого ранку у Росії перед в'їздом на Керченський міст утворився довжелезний затор, який протягом дня сягнув до 9 кілометрів. Пов'язано це з посиленими перевірками, які своєю чергою, можливо, пов'язані із "розквітом бавовни".

Адже уже ні для кого не є сюрпризом вибухи у тимчасово окупованому Криму, яких останнім часом стає дедалі більше. Про затори з самого ранку повідомили російські ЗМІ та телеграм-канали, пише 24 Канал.

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В заторі стоять понад 5 годин

Зауважимо, що затор утворився на в'їзді на Керченський міст саме з боку Краснодарського краю. Спершу його довжина сягала 5 кілометрів, однак згодом вона виросла до усіх 9. Відтак лише щоб потрапити на міст водіям довелося годинами чекати під гарячим сонцем. Іноді – понад 5 годин.



Довжелезний затор у Росії / Скриншот з телеграм-каналу InformNapalm

Як пояснив так званий "міністр транспорту" Криму Микола Лукашенко, причиною став ретельний "моніторинг оглядових заходів". А людською мовою – ретельна перевірка кожного автомобіля.

Інші ж росЗМІ з посиланням на управління відомчої охорони міністерства транспорту Росії пояснюють, що така автомобільна черга "пов'язана зі зростанням трафіку і збільшенням кількості багажу, що підлягає огляду".

Щоб хоч якось зарадити ситуації, на Росії збільшили штат співробітників на лініях огляду та посилили контроль за їхньою роботою. Тож лише під вечір затор став скорочуватися, проте все ще сягає 7 кілометрів.

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Ймовірно, бояться не лише партизанів "Атеш"

Ймовірно, такі заходи безпеки на Росії пов'язані, зокрема, із тим, що у тимчасово окупованому Криму очікують диверсантів, які можуть заїхати з боку боліт.

А хто зараз найстрашніший диверсант на Росії? Правильно, заколотники ПВК "Вагнера". Можливо, якісь уважні люди передали до ФСБ інформацію, що вагнерівці готуються завезти до Криму вибухівку та боєприпаси, бо домовленості з боку Кремля не виконані в повному об'ємі,

– повідомили у телеграм-каналі InformNapalm.

Також можна припустити що така посилена перевірка автомобілів відбувається й тому, що росіяни очікують "бавовни" не лише на території самого Криму, а й на тлі контрнаступу України теракту на Кримському мосту.

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