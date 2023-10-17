Російські загарбники посилили ударно-штурмові дії на Куп’янському напрямку. Однак їм не вдається там досягти успіху.

Ворог навіть залучив резерв живої сили. Про це повідомив командир роти ударних БПЛА "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр Юрій Федоренко у прямому ефірі, інформує 24 Канал.

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Росіяни посилили штурмові дії на Куп’янському напрямку

За словами Федоренка, за останні 5 днів на Куп’янському напрямку ворог посилив ударно-штурмові дії, залучив резерв живої сили, а також підтягнув артилерію та БПЛА.

Противник хоче вийти на кордон Луганської області та просунутися в Харківський. Сили оборони зберігають ініціативу. Противнику не вдається просунутися, натомість Сили оборони ефективно виносять вогневі засоби противника,

– зазначив командир роти.

Які є можливості у росіян під Купʼянськом

Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що Лимано-Куп'янський напрямок фронту залишається одним з найгарячіших. Існує загроза того, що окупанти почнуть наступальні дії на цій ділянці.

За словами Коваленка, загально та структурно якість російських підрозділів для прориву не змінилась. Їхня структура та функціонал насамперед оборонний.

Таким чином, окупанти можуть інтенсифікувати свої дії. Але досягти вагомого результату, наприклад, захопити Куп'янськ чи хоча б Куп'янськ-Вузловий, в них немає можливості.