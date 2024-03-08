Зараз буде пік атак проти Зеленського: у Генштабі сказали, на яку хитрість може піти Путін
У найближчі 2 місяці Росія буде потужно розхитувати ситуацію в нашій державі. Зокрема, ворог намагатиметься просувати дві теми.
Однією з тем стане допомога з боку країн-партнерів. Про це 24 Каналу розповів головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій апарату Генерального штабу ЗСУ та полковник Тарас Дзюба, зауваживши, що насамперед мовиться про підтримку з боку Сполучених Штатів.
До теми Майдан-3, ІПСО 1917 року та легітимність Зеленського: як Росія розхитуватиме Україну у 2024
Росія посилить атаки проти Зеленського
Іншою ж темою стане легітимність президента Володимира Зеленського.
Очікуємо, що найближчі 2 місяці, певно, буде пік розхитування ситуації у нашій державі щодо легітимності президента України після завершення конституційно визначеного терміну його повноважень. Хоча вже було багато роз'яснень від наших відповідних юридичних органів, але цю тему росіяни будуть "качати",
– сказав Дзюба.
Єдине, що сьогодні може допомогти ворогу реалізувати свої цілі – це втрата українцями єдності.
На яку підступність може піти Путін
Росія також може використовувати своїх агентів у провідних країнах світу, які мають доступ до засобів масової інформації. Наприклад, того ж Такера Карлсона. А вже потім спиратися на публікації, які нібито йдуть з боку наших партнерів.
"Ці публікації мають потужніший вплив на людей, бо інформація начебто йде не від ворога, а з боку країн, що підтримують Україну. До цього теж слід бути готовим", – попередив Дзюба.
Він наголосив, що українцям слід довіряти інформації з офіційних джерел. Це може нівелювати загрози російської пропаганди. Водночас офіційна інформація може надходити з певною затримкою, адже її треба спочатку верифікувати.
Які ще вкиди робить Росія: коротко
- Ворожі ЗМІ написали про те, що окупантам нібито вдалося знищити установку HIMARS та підбити кілька танків Abrams. Однак це виявилося черговим фейком російської пропаганди.
- Росія невтомно поширює фейки, щоб тиснути на морально-психологічний стан українців, зокрема у мережі розповсюдили інформацію про нібито "наступ" окупантів на Південь України. Наталя Гуменюк наголосила, що це лише передвиборча пропагандистська риторика.
- 6 березня у Владіміра Путіна стався черговий "псевдоісторичний напад". Він заявив буцімто Бельгія "з'явилася завдяки Росії".