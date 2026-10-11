"Путін робить усе, щоб знищити Росію": Цезар про ставку Кремля на важку зиму

Росія продовжує масовані удари по українських містах, атакуючи житлові райони, енергетику та цивільну інфраструктуру. Водночас російська армія намагається просуватися на фронті, де, за оцінками військових, зазнає значних втрат.

Заступник командира легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронніков, відомий за позивним Цезар, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, навіщо Кремль посилює терор проти мирного населення. Він також оцінив можливі плани Путіна на зиму та розповів, чим, на його переконання, може закінчитися продовження війни для самої Росії.

Кремль намагається зламати українців ударами по містах

Нинішній етап протистояння Андронніков назвав "війною міст", яку, на його переконання, розпочала саме Росія. На відміну від Сил оборони України, які намагаються уникати втрат серед цивільних, російська армія цілеспрямовано атакує мирне населення, зокрема школи, ринки та інші цивільні об'єкти.

Такий терор Цезар пов'язує з нездатністю російських військ досягти бажаних результатів на полі бою. Не маючи достатньо сил, щоб вибити українських військових з оборонних позицій, Кремль намагається вплинути на них через родини та близьких, які залишаються в тилу.

Зараз ми залякаємо його сім'ю, родичів, близьких, знайомих, усіх українців у тилу. Вони вийдуть кудись із плакатами, скинуть Зеленського або буде мир. Так вони собі це уявляють,

– пояснив Андронніков.

Однак реакція українців, із якими він спілкується, зовсім не відповідає таким розрахункам. Попри втому від війни та постійну небезпеку люди не готові погоджуватися на російські вимоги, розуміючи, що поступки агресору можуть лише погіршити їхнє становище.

Я скільки спілкуюся з цивільними, бачу тільки озлобленість і лють. Люди бояться, люди втомилися, але розуміють, що якщо зараз здатися й відступити, буде гірше,

– наголосив Цезар.

Він навів приклад розмови з жінкою, яка заявила, що готова залишатися в метро під час обстрілів, але не хоче поступатися Росії. Подібні настрої, як стверджує заступник командира легіону, він зустрічає серед багатьох українців.

Складне становище російських військ також впливає на сприйняття ситуації. На одних ділянках фронту окупанти ще намагаються просуватися, тоді як на інших змушені відступати. Зокрема, на Лиманському напрямку, за оцінкою Андроннікова, результати багатомісячного російського наступу вже були повністю нівельовані.

Посилення дронових, ракетних і балістичних атак на українські міста він вважає проявом труднощів Росії на фронті. Не досягнувши потрібних результатів у боях, російське командування намагається чинити тиск на цивільне населення.

У російському командуванні не залишилося тих, хто здатен заперечити Путіну

Американський Інститут вивчення війни припустив, що Путін не погодиться на перемир'я й намагатиметься тероризувати Україну протягом зими, розраховуючи на її капітуляцію навесні. Однак прогнозувати дії Кремля лише з погляду військової доцільності, вважає Андронніков, складно через характер рішень російського керівництва.

Військова логіка передбачає оцінювання можливостей армії, втрат і наслідків операцій. Натомість у Росії рішення можуть ухвалювати навіть тоді, коли вони суперечать інтересам власних військ, а генерали не наважуються відкрито заперечувати політичному керівництву.

Раціональність – це не про них. Військова честь – це не про них. Честь генерала – зайти до кабінету й сказати президенту: я своїх солдатів на цю божевільну, злочинну бійню не поведу,

– сказав Цезар.

На його переконання, командир повинен мати мужність відмовитися від виконання злочинного рішення, навіть якщо за це доведеться втратити посаду чи відповідати перед владою. Проте серед нинішнього вищого військового керівництва Росії таких людей він не бачить.

Андронніков пригадав російських військових діячів Льва Рохліна та Олександра Лебедя, яких протиставив теперішньому командуванню. Розумні й порядні офіцери, на його думку, у російській армії ще залишаються, а деякі з них навіть співпрацюють зі спротивом, проте не мають впливу на ключові рішення Кремля.

Через це прогнози, побудовані на раціональному аналізі, можуть не справджуватися. Путін, як вважає заступник командира легіону, продовжує ухвалювати рішення, які шкодять не лише Україні, а й майбутньому самої Росії.

У мене вже стійке відчуття, що Путін – справжній агент зі знищення та розвалу Росії. Він усе робить, щоб знищити Росію,

– заявив Андронніков.

Він переконаний, що продовження війни лише збільшуватиме втрати країни-агресорки. Російський диктатор, на його думку, уже мав можливість погодитися на значно вигідніші для себе умови, однак не скористався нею.

Путін ризикує втратити економіку та підтримку власної армії

Ще навесні Андронніков вважав, що для Путіна залишався шанс вийти з війни на вигідних умовах. Йшлося про можливість перемир'я по поточній лінії фронту, яку російський диктатор, на переконання Цезаря, мав би використати.

Натомість Кремль продовжує війну, попри втрати та удари по російській інфраструктурі. Таке прагнення отримати більше, ніж Росія здатна досягти, Андронніков порівняв із казкою Пушкіна про рибалку та рибку, у якій надмірні бажання зрештою залишили героїню біля розбитого корита.

Закінчиться в нього не просто розбитим коритом, а згорілими НПЗ, вигорілою інфраструктурою, економікою, що обвалилася. І закінчиться багнетами, повернутими проти нього тими бідолахами, яких він зараз починає набирати до армії,

– спрогнозував Цезар.

Можливий виступ російських військових проти власного керівництва він розглядає як один із наслідків продовження війни. Це його прогноз, який Андронніков пов'язує зі зростанням втрат, економічними труднощами та необхідністю залучати до армії нових людей.

Водночас він не применшує складності майбутньої зими для України. Його власна родина так само потерпає від російських обстрілів, як і сім'ї інших українців, тому небезпеку та наслідки атак він відчуває особисто.

Я знаю, що буде важко. Моя сім'я так само, як усі сім'ї українців, страждає під обстрілами, під бомбами. Я знаю, що зима буде важкою, але ми витримаємо й протримаємося на один день довше,

– наголосив заступник командира легіону.

Попри очікування важкої зими Андронніков залишається оптимістом щодо подальшого перебігу війни. Він переконаний, що Україна здатна витримати російський тиск, тоді як продовження агресії поступово послаблюватиме можливості режиму Путіна.

Цезар пояснив, навіщо Кремль б'є по українських містах: дивіться відео