Найближчим часом країни Африки отримають перші партії російських вантажів. Держава-терорист надасть їм зерно безплатно.

Владімір Путін пообіцяв безплатне зерно 6 країнам Африки, що мають тісні зв'язки з Кремлем. Це сталося на російсько-африканському форумі, який проходив у липні 2023 року у Санкт-Петербурзі.

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Чому Росія передає Африці зерно безплатно

Як пише видання, Москва пішла на такий крок після критики на адресу держави-терориста. Адже повномасштабне вторгнення Росії на територію України та вихід цієї країни-агресорки з зернової угоди спровокували зростання світових цін на добрива та продовольства.

У матеріалі зауважується, що Росія у такий спосіб хоче зміцнити свій вплив на континенті. З цією ж метою країна-агресорка розширяє торгівлю з Африкою та відправляє туди найманців з ПВК "Вагнера" для підтримки нестабільних урядів.

Міністерство сільського господарства держави-терориста не так давно заявило, що загальний обсяг поставок зерна до Африки становитиме 200 000 тонн до кінця року. Першими російські вантажі одержать Сомалі та Буркіна-Фасо. Зімбабве, Малі, Еритрея та Центральноафриканська Республіка також мають отримати від 25 000 до 50 000 тонн зерна. Як зазначає видання, це мізерна частка того, що споживають ці країни.

Такі дії Кремля також можуть бути відповіддю на спроби США та їхніх союзників з Європи ізолювати Росію після її повномасштабної агресії проти України. Видання наголошує, що Африка є незначним гравцем. Обсяг двосторонньої торгівлі Росії з цим континентом у 2022 році становив лише 18 мільярдів доларів.

Росію намагалися оббілити

У матеріалі також згадується спроба зняти з Росії головну відповідальність за зростання цін на харчові продукти. Так, фонд російського мільярдера Андрія Мельниченка підтримав дослідження, результати якого представили на конференції в Кейптауні (її організував фонд колишнього президента ПАР Табо Мбекі).

У дослідженні мовилося про те, що прямі або непрямі антиросійські та антибілоруські санкції скоротили світові поставки добрив та аміаку на 40,8 мільйона тонн до квітня 2023 року. Російські добрива не потрапили під міжнародні санкції, однак накладені на власників компаній-виробників штрафи та обмеження з боку банківської й логістичної галузей призвели до падіння експорту у 2022 році. Згодом вони відновилися, що призвело до зниження цін.

Крім цього у дослідженні сказано, що зернова угода допомогла прогодувати близько 95 мільйонів осіб, але не забезпечила безперешкодного надходження російських добрив на світові ринки.

Латвія хоче заборонити експорт російського зерна

, Андрій Мельниченко потрапив під санкції США та ЄС після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наприкінці 2022 року він намагався розв'язати проблему з поставками російських добрив. З цією метою Мельниченко відвідував Африку, де лобіював політиків, щоб вони підтримали його прохання до Євросоюзу.

Як повідомлялося раніше, президент Латвії Едгардс Рінкевичс запропонував внести російське зерно до нового пакету санкцій. Він виступив за заборону імпорту тільки до Євросоюзу.

Водночас країни-члени ЄС не планують забороняти транзит російського зерна через Шенгенську зону. Вони не хочуть спричиняти проблем із продовольством для країн Глобального Півдня.