Росія постраждає від будь-яких спроб перевести Україну у рубльову зону, – Зеленський

Російські загарбники вирішили ввести в обіг рублі на тимчасово окупованій території Херсонської області. Втім, від таких дій постраждає лише сама Росія.

Про це заявив Володимир Зеленський у новому відеозверненні, повідомляє 24 канал.

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Зеленський про спроби Росії перевести Україну у рубльову зону

У тимчасово окупованих районах Херсонщини колаборанти розповідають, що нібито готуються до переходу в "рубльову зону". Втім, президент України підкреслив, що це лише нашкодить Росії.

Будь-які спроби перевести нашу територію в адміністративну, валютну чи будь-яку іншу систему Росії означатимуть тільки одне: сама Росія від цього й постраждає,

– повідомив Зеленський.

Він додав, що відповіді України, санкції та інше реагування вільного світу на агресивні дії Росії не забаряться.

Росія вводить рублі на окупованій Херсонщині

Російські війська 25-го квітня захопили приміщення Херсонської міськради та зняли прапор України. Окупанти провели спеціальне "засідання", на якому представили так званих "керівників" Херсонської обласної та міської адміністрацій Володимира Сальдо та Олександра Кобця.

З 1-го травня окупаційна влада тимчасово окупованої частини Херсонщини планує "переходити у рублеву зону". За їхніми словами, "перехідний період займе до 4 місяців".

Українська омбудсменка Людмила Денісова заявила, що так званий перехід на рублі – акт анексії з боку Росії.

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