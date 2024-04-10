Росія зазіхає на суверенітет Вірменії, – ISW

Імовірно, Росія намагається встановити військову та політичну владу над Вірменією та кинути виклик суверенітету країни.

Про це ідеться в аналітичному звіті Інститут вивчення війни (ISW) за 9 квітня. Річ у тім, що російські військові затримали ще одного російського громадянина у Вірменії.

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Зазначають, що це трапилося на тлі тривалого погіршення вірмено-російських відносин.

Більше про затримання росіянина

Вірменське відділення міжнародної правозахисної організації Гельсінська громадянська асамблея у Ванадзорі повідомило, що російська військова поліція на російській 102-й військовій базі в Гюмрі у Вірменії затримала громадянина Росії Анатолія Щетіна.

Його затримали за дезертирство та хочуть примусово перевести до Росії.

Позиція Вірменії

. У Гельсінській громадянській асамблеї повідомили, що направили заяву про злочин до Генпрокуратури Вірменії та щоі мають передати справу вірменським правоохоронним органам.

Генеральна прокуратура Вірменії повідомила, що опрацювала звіт Гельсінської громадянської асамблеї відповідно до своїх процедур. Російська військова поліція на 102-й військовій базі раніше затримувала громадянина Росії у Вірменії за дезертирство в грудні 2023 року.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у лютому 2024 року відреагував на арешт чоловіка, що трапився у грудні 2023 року та заявив, що влада Вірменії розслідує інцидент і що Вірменія "не може миритися з незаконними діями на своїй території".

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