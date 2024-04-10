Росія зазіхає на суверенітет Вірменії, – ISW
Джерело:ISW
Імовірно, Росія намагається встановити військову та політичну владу над Вірменією та кинути виклик суверенітету країни.
Про це ідеться в аналітичному звіті Інститут вивчення війни (ISW) за 9 квітня. Річ у тім, що російські військові затримали ще одного російського громадянина у Вірменії.
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Зазначають, що це трапилося на тлі тривалого погіршення вірмено-російських відносин.
Більше про затримання росіянина
Вірменське відділення міжнародної правозахисної організації Гельсінська громадянська асамблея у Ванадзорі повідомило, що російська військова поліція на російській 102-й військовій базі в Гюмрі у Вірменії затримала громадянина Росії Анатолія Щетіна.
Його затримали за дезертирство та хочуть примусово перевести до Росії.Зауважте. У Гельсінській громадянській асамблеї повідомили, що направили заяву про злочин до Генпрокуратури Вірменії та що російські правоохоронні органи не мають права затримувати людей у Вірменії і мають передати справу вірменським правоохоронним органам.
Позиція Вірменії
Генеральна прокуратура Вірменії повідомила, що опрацювала звіт Гельсінської громадянської асамблеї відповідно до своїх процедур. Російська військова поліція на 102-й військовій базі раніше затримувала громадянина Росії у Вірменії за дезертирство в грудні 2023 року.
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у лютому 2024 року відреагував на арешт чоловіка, що трапився у грудні 2023 року та заявив, що влада Вірменії розслідує інцидент і що Вірменія "не може миритися з незаконними діями на своїй території".
Більше про конфлікт
- Під час Мюнхенської конференції за посередництва США відбулася зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва і прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна, після якої сторони заявили про досягнення прогресу щодо укладання мирної угоди.
- Лідери двох держав надали зовнішньополітичним відомствам доручення продовжити контакти та підготувати мирний документ.
- Вірменія тим часом призупинила свою участь в Організації договору про колективну безпеку.
- При цьому Росія також намагається використати проросійських діячів у Молдові для дестабілізації демократії та суспільства у цій державі. Москва хоче, щоб Молдова не вступила до Євросоюзу.