Росія потужно вдарила по Запоріжжю: зафіксовано 15 ракетних ударів

Російські військові зранку 16 грудня потужно атакували Запоріжжя. Окупанти випустили по місту понад 10 ракет.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що Росія завдала по Запоріжжю близько 12 ракетних ударів.

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Наслідки ворожої атаки уточнюються

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух о 9:30 теж повідомив, що Росія завдає ракетних ударів. Він закликав жителів області залишатися у безпечних місцях.

Згодом Старух написав, що відомо про півтора десятки прильотів російських ракет.

Наслідки ворожої атаки уточнюються. Працюють всі відповідні служби. Просимо громадян приготуватись до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури,

– повідомив він.

Росія масовано атакує Україну

Російські військові зранку 16 грудня розпочали вже 9 масовану ракетну атаку проти України. Перші звуки вибухів пролунали в Київській та Харківській областях. Також звуки вибухів лунали на Кіровоградщині та Дніпропетровщині.

Окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківської області. Унаслідок обстрілу повністю знеструмлений Харків.

У Києві столичний мер заявив про вибухи в Деснянському та Голосіївському районах.

У Кривому Розі міський голова Олександр Вілкул підтвердив приліт. За його словами, є ураження ракетами. В Офісі Президента повідомили, що в Кривому Розі окупанти влучили в житловий будинок. Під завалами можуть бути люди.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що Росія випустила близько 60 ракет. Росія здійснила щонайменше три пуски ракет. Окупанти атакували Україну з акваторії Чорного моря, а також винищувачами з Каспійського Моря.