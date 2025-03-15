Росія повернула під контроль Суджу: карти DeepState і Генштабу

Окупантам вдалося відбити Суджу в Сил оборони. Ворожий наступ у Курській області триває.

На початку 2025 року ситуація для українського угруповання у Курській області почала різко погіршуватися через накопичення сил ворогом для наступальних дій і ураження нашої логістики. На початку березня окупанти перейшли в активний наступ на Суджу, передає 24 Канал.

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Суджа знову під росіянами

Російська армія станом на 15 березня знову контролює районний центр Курської області Росії, місто Суджу, та село Рубанщина в Суджанському районі.

Так, вранці Генштаб опублікував зведення з фронту і карти бойових дій. На одній із них, де зображена ситуація на Курському напрямку, видно, що Суджа – поза контролем українських військ.

Суджа опинилася під Росією / Фото Генштаб

За минулу добу на Курщині відбулося 20 боєзіткнень.

Станом на 16:00 15 березня у Курській області з початку доби відбулось 11 боєзіткнень, три з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 21 авіаційний удар, скинувши 32 керовані бомби, також здійснив 150 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Про захоплення окупантами Суджі повідомили і в DeepState.

Де розташована Суджа: дивіться на карті

Нагадаємо, що російський наступ у Курській області почався у ніч на 7 березня. Вони зосередили зусилля на вогневому контролі дороги Суми – Юнаківка – Суджа. 13 березня міноборони країни-агресора відзвітувало про "звільнення" Суджі.

13 березня міноборони Росії офіційно оголосило про звільнення кількох населених пунктів у Курській області, зокрема Суджі. Також росіяни заявили, що українські сили у Курській області нібито перебувають в оточенні. Цю інформацію у Генштабі спростували.

15 березня під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський заявив про намір окупантів оточити наші сили на українській території.