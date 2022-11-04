"Ердоган може шукати конфлікт": чому Путін змінив позицію щодо зернової угоди

Росія відновила участь в угоді щодо експорту українського зерна, про вихід із якої заявила 29 жовтня. До зміни своєї позиції Путіна могли підштовхнути певні обставини.

Про це 24 каналу сказав російський політолог Аббас Галлямов. Він вважає, що Владімір Путін просто звик недооцінювати інших і до нього не дійшло, що Реджеп Ердоган – такий же, як і він.

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Чому Путін міг передумати щодо зернової угоди

Галлямов зазначив, що нинішній Путін відрізняється від того, до якого всі звикли, оскільки можливості його теперішнього дуже сильно обмежені. Ймовірно, що і в цьому питанні глава кремля спочатку за звичкою спробував зіграти звичну гру, підвищуючи ставки й висуваючи ультиматуми.

А потім, коли раптом стикнувся з тим, що противник не відвернув, а навпаки – продовжив рух назустріч на всіх швидкостях, до нього дійшло, що взагалі ресурси у нього обмежені вже,

– заявив російський політолог.

Тобто, зауважив він, втягуватися у протистояння ще й із Туреччиною за нинішньої ситуації було би зовсім безглуздо з боку глави Кремля.

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Яку користь міг отримати Ердоган

Галлямов зауважив, що Путін просто звик недооцінювати інших і до нього не дійшло, що Ердоган – такий же, як і він.

Мені здалося, що Ердоган шукає конфлікту взагалі,

– сказав політолог.

Адже, за його словами, у Ердогана наступного року в самого вибори будуть і доволі складні, оскільки останніми роками внутрішньополітична позиція чинного президента Туреччини доволі хитка.

Автократи на кшталт Ердогана і Путіна звикли вирішувати внутрішньополітичні проблеми за рахунок демонстрації зовнішньополітичних успіхів, так би мовити, м'язів таких,

– зауважив Галлямов.

На думку політолога, Ердоган міг відчути, що Путін зараз є легкою жертвою й можна взяти участь у розправі над ним, продемонструвавши так своєму виборцю м'язи. Тому президент Туреччини пішов, так би мовити, на лобове зіткнення.

І Путін уявив ситуацію, коли завтра йому ще з турками воювати доведеться. І ця думка його злякала настільки, що він вирішив, що чорт із ним – розвернуся назад,

– вважає політолог.

Він зауважив, що вийшло це у глави Кремля не надто витончено. Всередині країни це вже сприйняли як поразку, як черговий доказ слабкості Путіна, особливо в контексті його заяви про надання українцями гарантій.

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