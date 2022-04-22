Росія "повністю бере контроль і відповідальність" над Олешками, – мер

Російські загарбники перебирають на себе "контроль та відповідальність" за Олешки, що на Херсонщині. Про це заявив мер міста Євген Рищук.

У своєму відеозверненні він наголосив, що станеться це від суботи, 23 квітня. У цей день військові з Росії фактично контролюватимуть Олешки та "відповідатимуть" за місто.

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Окупанти шукають представника, який очолить місто

Від завтрашнього дня вже повністю Росія бере на себе контроль та відповідальність за місто,

– наголосив він.

Мер Олешків додав, що наразі окупанти шукають, хто б міг очолити місто. Жодних прізвищ та імен кандидатів вони поки не оголошують.

Дивіться відеозвернення Євгена Рищука від 22 квітня:

Тож він попросив містян під час комендантської години не ходити без зайвої потреби. Це дозволить уникнути неприємних наслідків. Зокрема тому, що у місті вже патрулюють військові з Росії.

Ще 14 квітня Євген Рищук зазначив, що в Олешки заходять російські окупанти. Тоді вони й вивісили над мерією триколор.

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