Росія повністю вивела війська з Казахстану

Ситуація в Казахстані стала спокійною. Тому влада вирішила скасувати режим надзвичайного стану в 7 регіонах, де він ще діяв. З 19 січня обмеження не діють. Також відновив роботу аеропорт в Алмати.

Крім того, вперше від початку заворушень на публіці з'явився колишній президент Нурсултан Назарбаєв. Він заявив, що вся повнота влади тепер належить Токаєву.

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