Росія повністю вивела війська з Казахстану
Джерело:Інтерфакс
Російських "миротворців" Організації договору з колективної безпеки повністю вивели з Казахстану. Останні 4 військово-транспортні літаки з військовими вилетіли з Нур-Султана та Алмати.
У міноборони Росії повідомили, що цими літаками повертаються останні підрозділи "миротворців" та командування на чолі з генерал-полковником, командувачем ВДВ Росії Андреєм Сердюковим.
До речі У Казахстані скасовують режим надзвичайного стану
ОДКБ в Казахстані: що відомо
- Коли на початку січня у Казахстані спалахнули масштабні протести, президент Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до ОДКБ.
- В Організації заявили, що направлять до країни своїх "миротворців". Першою почала вводити свої війська Росія. Наступного дня до Казахстану прибув контингент з інших країн.
- Проте вже 11 січня заявили, що основну місію ОДКБ завершили, тож 13 січня стартувало поетапне виведення "миротворців".
Яка зараз ситуація в Казахстані
Ситуація в Казахстані стала спокійною. Тому влада вирішила скасувати режим надзвичайного стану в 7 регіонах, де він ще діяв. З 19 січня обмеження не діють. Також відновив роботу аеропорт в Алмати.
Крім того, вперше від початку заворушень на публіці з'явився колишній президент Нурсултан Назарбаєв. Він заявив, що вся повнота влади тепер належить Токаєву.
До теми – У Казахстані скасовують надзвичайний стан: