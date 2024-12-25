По всій Україні знову була тривога: Росія повторно запускала ракети

Росія 25 грудня повторно запустила ракети з літаків Ту-95. Україною знову шириться тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові телеграм-канали. Закликаємо не нехтувати безпекою та пройти в укриття.

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