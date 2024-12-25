По всій Україні знову була тривога: Росія повторно запускала ракети
Росія 25 грудня повторно запустила ракети з літаків Ту-95. Україною знову шириться тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові телеграм-канали. Закликаємо не нехтувати безпекою та пройти в укриття.
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Відбій загрози по областях. Повітряна тривога охопила вже всю Україну. Мапа тривог Ракетна небезпека для західних областей. У Кременчуку пролунали вибухи. Ракета на Кривий Ріг з північного сходу. Ракета на Кременчук з північного сходу. Ракета на Кам'янське. У Дніпрі та місті Самар Дніпропетровської області прогриміли вибухи. У Києві оголосили повітряну тривогу. Окрім загрози крилатих ракет, також існує загроза застосування ворогом балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму. Кременчук – в укриття, ракета зі Сходу. Ракета на півночі Дніпропетровщини курсом на Кременчук. Крилаті ракети на півночі Харківщини у напрямку Полтави. Актуальна мапа тривог Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку Дніпра, з південного сходу. Україною знову шириться повітряна тривога. Причиною цього стали нові пуски ракет. Ймовірно, ворог запустив крилаті ракети з бортів Ту-95.
Відбій загрози по областях.
Повітряна тривога охопила вже всю Україну.
Мапа тривог
Ракетна небезпека для західних областей.
У Кременчуку пролунали вибухи.
Ракета на Кривий Ріг з північного сходу.
Ракета на Кременчук з північного сходу.
Ракета на Кам'янське.
У Дніпрі та місті Самар Дніпропетровської області прогриміли вибухи.
У Києві оголосили повітряну тривогу.
Окрім загрози крилатих ракет, також існує загроза застосування ворогом балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.
Кременчук – в укриття, ракета зі Сходу.
Ракета на півночі Дніпропетровщини курсом на Кременчук.
Крилаті ракети на півночі Харківщини у напрямку Полтави.
Актуальна мапа тривог
Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку Дніпра, з південного сходу.
Україною знову шириться повітряна тривога. Причиною цього стали нові пуски ракет. Ймовірно, ворог запустив крилаті ракети з бортів Ту-95.