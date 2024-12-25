По всій Україні знову була тривога: Росія повторно запускала ракети

25 грудня 2024, 09:45
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Автор: Анжеліка Байбак

Росія 25 грудня повторно запустила ракети з літаків Ту-95. Україною знову шириться тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові телеграм-канали. Закликаємо не нехтувати безпекою та пройти в укриття.

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10:21, 25 грудня

Відбій загрози по областях.

10:07, 25 грудня

Повітряна тривога охопила вже всю Україну. 

Мапа тривог

10:06, 25 грудня

Ракетна небезпека для західних областей.

10:03, 25 грудня

У Кременчуку пролунали вибухи.

10:02, 25 грудня

Ракета на Кривий Ріг з північного сходу.

10:01, 25 грудня

Ракета на Кременчук з північного сходу.

09:57, 25 грудня

Ракета на Кам'янське.

09:56, 25 грудня

У Дніпрі та місті Самар Дніпропетровської області прогриміли вибухи.

09:56, 25 грудня

У Києві оголосили повітряну тривогу.

09:55, 25 грудня

Окрім загрози крилатих ракет, також існує загроза застосування ворогом балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.

09:54, 25 грудня

Кременчук – в укриття, ракета зі Сходу.

09:50, 25 грудня

Ракета на півночі Дніпропетровщини курсом на Кременчук.

09:46, 25 грудня

Крилаті ракети на півночі Харківщини у напрямку Полтави.

09:44, 25 грудня

Актуальна мапа тривог

09:43, 25 грудня

Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку Дніпра, з південного сходу.

09:43, 25 грудня

Україною знову шириться повітряна тривога. Причиною цього стали нові пуски ракет. Ймовірно, ворог запустив крилаті ракети з бортів Ту-95.