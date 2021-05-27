"Недружні дії": Росія пояснила нарощення сил біля кордону України

У ФСБ Росії вирішили пояснити, чому Москва стягувала війська до українського кордону. Начебто на такі кроки росіяни пішли через "недружні дії" України.

Про це "РИА Новости" повідомив перший заступник директора ФСБ Росії – керівник Прикордонної служби Володимир Кулішов.

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Керівник Прикордонної служби назвав дії України "недружніми"

Кулішов наголосив, що російські прикордонники забезпечені всім необхідним для охорони держкордону, як в мирний час, так і в час загострення ситуації.

Враховуючи динаміку розвитку обстановки на даному напрямку, а також недружні дії української сторони щодо Росії, нами вживаються адекватні заходи щодо зміцнення і збільшення щільності охорони державного кордону,

– сказав Кулішов.

Також Москва посилює технічне оснащення сил, що перебувають поблизу російсько-українського кордону.

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