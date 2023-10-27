Помітили зміни за 3 дні: в РНБО розкрили докази про причетність Росії до нападу на Ізраїль

Росія знала й допомагала бойовикам з ХАМАС у підготовці нападу на Ізраїль. Адже країні-агресору вигідна регіональна війна на Близькому Сході.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу секретар РНБО Олексій Данілов назвав факти, які підтверджують причетність Кремля до нападу терористів ХАМАС на Ізраїль.

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Росія зацікавлена сторона

Україна має навіть технічне підтвердження того, що Росія брала безпосередню участь у підготовці ХАМАС до нападу на Ізраїль.

Центр, який займається Кібербезпекою при апараті РНБО, відстежує всі атаки на нашу країну. За останні три дні до 7 жовтня (день нападу ХАМАС на Ізраїль – 24 Канал) ми звернули увагу на зниження на 70% атак на наш кіберпростір. Ми проаналізували, куди переметнулися російські, скажімо, військові частини, які були причетні до атак. Вони перекинулись саме на Ізраїль,

– зазначив Данілов.

За його словами, Росія зацікавлена сторона щодо війни в Ізраїлі. Втім, радіти від цього росіянам ще зарано.

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Путіну рано радіти

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що російський президент Владімір Путін, з огляду на ситуацію на Близькому Сході, точно радіє. Однак на думку Данілова, диктатору немає жодного сенсу радіти від війни в Ізраїлі.

Є таке прислів’я: сміється той, хто сміється останній. Я не думаю, що йому (Путіну – 24 Канал) треба поспішати зі своїми насмішками,

– мовив секретар РНБО.

Історія Ізраїлю вкотре доводить, що будь-яку проблему треба якомога швидше вирішувати, а не відкладати у далеку шухляду.

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