Помітили зміни за 3 дні: в РНБО розкрили докази про причетність Росії до нападу на Ізраїль
Росія знала й допомагала бойовикам з ХАМАС у підготовці нападу на Ізраїль. Адже країні-агресору вигідна регіональна війна на Близькому Сході.
В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу секретар РНБО Олексій Данілов назвав факти, які підтверджують причетність Кремля до нападу терористів ХАМАС на Ізраїль.
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Росія зацікавлена сторона
Україна має навіть технічне підтвердження того, що Росія брала безпосередню участь у підготовці ХАМАС до нападу на Ізраїль.
Центр, який займається Кібербезпекою при апараті РНБО, відстежує всі атаки на нашу країну. За останні три дні до 7 жовтня (день нападу ХАМАС на Ізраїль – 24 Канал) ми звернули увагу на зниження на 70% атак на наш кіберпростір. Ми проаналізували, куди переметнулися російські, скажімо, військові частини, які були причетні до атак. Вони перекинулись саме на Ізраїль,
– зазначив Данілов.
За його словами, Росія зацікавлена сторона щодо війни в Ізраїлі. Втім, радіти від цього росіянам ще зарано.
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Путіну рано радіти
Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що російський президент Владімір Путін, з огляду на ситуацію на Близькому Сході, точно радіє. Однак на думку Данілова, диктатору немає жодного сенсу радіти від війни в Ізраїлі.
Є таке прислів’я: сміється той, хто сміється останній. Я не думаю, що йому (Путіну – 24 Канал) треба поспішати зі своїми насмішками,
– мовив секретар РНБО.
Історія Ізраїлю вкотре доводить, що будь-яку проблему треба якомога швидше вирішувати, а не відкладати у далеку шухляду.
Більше про зв'язок Росії з ХАМАС
- У ГУР МО зазначили, що бойовики з ХАМАС регулярно відвідували Москву. Тож цілком ймовірно, що Кремль знав про підготовку до нападу.
- Крім цього, за даними розвідки, є інформація, що Росія через контрабандні канали передавала ХАМАС трофейні зразки американського озброєння. При цьому Москва цинічно звинувачувала Україну в співпраці з терористами.
- На думку військово оглядача Давида Шарпа, Росії вигідна війна в Ізраїлі, адже ціни на нафту зростають, а також є загроза відволікання Заходу від України.